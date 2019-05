Lonely Planet | le 10 migliori mete in Europa per il 2019

gqitalia

(Di martedì 21 maggio 2019) Bari è stata incoronata dafra leeuropee del. La bibbia del turismo sceglie il capoluogo pugliese come unica località italiana da premiare nella selezione Best in Europe di quest'anno. Nella motivazione si spiega fra l'altro: «Da città portuale un tempo malridotta gode una rinascita avvenuta nell'arco di un decennio». Grande la soddisfazione del sindaco, Antonio Decaro che, in un lungo post su Facebook, ha ringraziato i concittadini che «ogni giorno, rispettando e amando la loro città, hanno contribuito a trasformarla da anonimo capoluogo di provincia, di cui non si conosceva bene nemmeno la posizione sulla cartina geografica, a una grande star del turismo internazionale». Aggiunge Decaro: «Ci dicevano: "Non siete maturi per accogliere grandi eventi internazionali". E noi abbiamo risposto ...

