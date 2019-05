La May apre a un secondo referendum ma non ci sono i numeri in Parlamento

Brexit - May apre al secondo referendum/ "Pronto nuovo accordo" : ultima spiaggia Tory : Brexit, May presenta nuovo accordo: 'ultima possibilità per il Regno Unito', la Premier Tory apre a emendamento sul secondo referendum

Nuovo referendum per Brexit? Theresa May apre : A giugno la premier porterà in Parlamento un "Nuovo accordo" che recepisce alcune richieste dell'opposizione laburista. E, pur rimanendo contraria a una seconda consultazione, darà alla Camera dei Comuni la possibilità di mettere al voto l'opzione di un secondo referendum.

Brexit - May apre a Corbyn : ‘Definiamo insieme un piano - serve un nuovo rinvio dell’uscita da Ue ma non oltre 22 maggio’ : Un invito ai laburisti a trovare un “accordo condiviso” che possa essere approvato dal Parlamento. Un nuovo rinvio dell’uscita dall’Ue. Sono le due idee annunciate in un discorso alla nazione da Theresa May per uscire dall’impasse in cui è impelagato il processo della Brexit. “Uscire con un accordo è la soluzione migliore – ha detto il primo ministro britannico dopo la riunione fiume con i ministri del ...

