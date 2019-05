Killing Floor | Double Feature disponibile su PlayStation 4 e PlayStation VR

gamerbrain

(Di martedì 21 maggio 2019) Tripwire Interactive, creatore dei due acclamati franchise die Rising Storm, è felice di annunciare la pubblicazione dei migliori e più sanguinosi capitoli dell’universo di, con. Orain edizione fisica e digitale,contiene il survival horror shotter co-op2 per4 e lo shooter survival horror in VR,: Incursion, perVR. Questo fantastico bundle contiene tutti i DLC pubblicati in precedenza, inclusi tutti i contenuti stagionali e le mappe di2, rendendolo il punto di partenza perfetto per i neofiti della serie. La versione fisica di, pubblicata da Deep Silver, includerà anche il DLC amato dai fan “Mrs. Foster Playable Character” ...

