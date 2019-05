ilnapolista

(Di martedì 21 maggio 2019) Non sarà Didieril prossimo allenatore delle, lo ha detto lo stesso allenatoreGazzetta.it. Il ct della Francia è lusingato delle voci che lo accostano ai bianconeri ma il suo impegno in questo momento è rivolto agli Europei “Tutte le mie energie e la mia concentrazione sono focalizzate sulla fase di qualificazione della Francia all’Europeo, e spero anche dopo per parteciparecompetizione continentale. Per me è tutto ben chiaro e tondo. Anche se fa sempre piacere si parli di me per le panchine di grandi club come la, oggi il mio futuro è legatonazionale francese. E non c’è nessuna porta da aprire ad altre possibilità”. L'articolonoilNapolista.

Gazzetta_it : Deschamps dice no alla #Juventus: “Penso solo alla mia Francia” - SSCNapoliNews : Deschamps dice no alla Juventus - napolista : #Deschamps dice no alla #Juventus Il ct della #Francia si è detto lusingato, ma il suo impegno attuale è con la naz… -