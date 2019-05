Atalanta | l' arma segreta della Dea sui 100 gol segnati | metà da schema su secondo palo

Squalificati Serie A - sette fermati per un turno : assenze pesanti per Parma e Atalanta : Sono sette, tutti per un turno, gli Squalificati in Serie A dal Giudice sportivo a seguito dell’ultimo turno. Si tratta di Bourabia (Sassuolo), Bruno Alves, Rigoni (Parma), Rigoni (Chievo), Palomino (Atalanta), Radu (Lazio), Romero (Genoa). Tra i club ammende di 10mila euro all’Inter “per avere suoi sostenitori indirizzato un fascio di luce-laser in direzione del portiere della squadra avversaria”; 3500 euro al ...

Serie A : Lazio-Atalanta 1-3; Parma-Samp 3-3; Sassuolo-Frosinone 2-2 : La Lazio cede in casa con l' Atalanta ed esce definitivamente dalla corsa Champions sotto il diluvio e i fischi dell' Olimpico . I biancocelesti restano inchiodati all'ottavo posto e ora anche l' ...

Calcio - Serie A 2019 : Atalanta ad un passo dal sogno Champions League - fuochi d’artificio tra Parma e Sampdoria : Nuova domenica di gare nella Serie A di Calcio 2019, con la trentacinquesima giornata che ha vissuto un importante scontro tra Atalanta e Lazio, con il palio punti preziosi nella corsa verso il quarto posto, che vale la partecipazione alla prossima Champions League. Il successo è andato dunque ai bergamaschi, che dopo il gol in apertura di Marco Parolo sono riusciti a rimontare segnando con Duvan Zapata, Timothy Castagne e Berat Djimsiti, per un ...

Atalanta - tifosi da «big» A Parma la carica dei 4000 : Un giusto tributo, quello del mister piemontese, agli oltre quattro mila supporter arrivati da Bergamo con i pullman organizzati e in auto. Si tratta di un valore aggiunto che ben pochi club, anche i ...

Serie A - doppietta Zapata e l'Atalanta vola - Parma ko 3-1 : l'Atalanta continua a sognare in grande. La Dea prosegue la sua cavalcata verso il terzo piazzamento europeo consecutivo con il successo.

Parma-Atalanta - Gasperini : 'Champions? Abbiamo il diritto di sognare. 10 e lode a tutti' : Ancora una vittoria per l' Atalanta , la terza nelle ultime quattro partite di campionato. Dopo il bel successo in trasferta contro il Parma, arrivato grazie alla rete di Pasalic e alla doppietta di ...

Parma-Atalanta 1-3 : Pasalic e la doppietta di Zapata fanno sognare i nerazzurri : PARMA - Dopo il mezzo passo falso casalingo contro il Chievo, 1-1,, l'Atalanta rilancia le proprie ambizioni europee con vista Champions sbancando il Tardini per 3-1 e salendo così al quinto posto ...

L'Atalanta travolge il Parma. Oggi Roma-Napoli e Inter-Lazio senza Icardi : Povero Gattuso, costretto a subire nelle ultime settimane i colpi bassi dei suoi ragazzi. Prima la lite di Kessie con Biglia, poi ieri Donnarumma che litiga con il pallone e inventa la rete di Defrel ...

