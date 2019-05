Tutti pazzi per Zorro antiSalvini | il contestatore mascherato

vanityfair

(Di lunedì 20 maggio 2019) Si è inventato di tutto e di più per protestare contro le ingiustizie o quelle che lui ritiene tali. Ha creato “azioni” di contestazione che hanno avuto un impatto mediatico fortissimo. Non ultima, geniale a detta di: lo “”, apparso durante il comizio di sabato del ministro dell’Interno in piazza Duomo, quando srotolando lo striscione “restiamo umani”, ha rubato tutta l’attenzione del pubblico arrivato per assistere alla manifestazione sovranista nel centro del capoluogo lombardo. Riccardo, ma peri suoi amici “Riccardino” Germani, 56 anni, sindacalista Usb, romano di nascita ma ormai milanese da vent’anni, è l’anima creativa del movimento antagonista milanese. Sulla sua pagina Facebook, da ieri invasa da complimenti per il suo gesto, viene descritto come «una delle più coerenti espressioni nel tempo di quella “coatteria autonoma” o ...

