Silvio Berlusconi: “Alleanza tra Lega e FdI? Non esiste, serve un centrodestra unito” (Di lunedì 20 maggio 2019) Silvio Berlusconi ha risposto alle affermazioni di Giorgia Meloni, per cui la destra italiana dovrebbe ripartire da un'alleanza esclusiva di Lega e Fratelli d'Italia. "Non esiste", ha dichiarato il Cavaliere. "Solo un centrodestra unito può vincere le elezioni. Capisco che Meloni ha un partito piccolo e deve agitarsi per arrivare al 4%, ma è una tattica di corto respiro".



