Palermo | la nuova proprietà sottoscrive un aumento di capitale DETTAGLI

calcioweb.eu

(Di lunedì 20 maggio 2019) Ladelcontinua a portare avanti i propri programmi di lavoro. In una nota, infatti, Sporting Network annuncia che “i soci hanno sottoscritto l’disociale di € 5.000.000,00 come deliberato dall’assemblea straordinaria del 10 aprile 2019, versato il corrispettivo nelle casse sociali e fornito agli attuali amministratori delevidenza bancaria dei fondi messi a disposizione per tale complessivo ammontare”. Inoltre “sono stati già effettuati i più imminenti pagamenti per garantire il regolare svolgimento delle attività correnti, ivi comprese le retribuzioni dei dipendenti; sono in corso d’opera gli adempimenti per la definizione in tempi brevi di tutti i debiti tributari e fiscali dellaFootball Club S.p.a. e sue partecipate per l’ammontare di circa € 4.400.000,00; sono stati garantiti ...

DiMarzio : ??#Palermo retrocesso in #SerieC: ufficiale la sentenza del TFN ??La nuova classifica di #SerieB - Mediagol : Iachini: 'Se il #Palermo chiama, sono pronto anche alla Serie C. Mi auguro che la nuova società...'… - CalcioWeb : #Palermo, la società sottoscrive l'aumento di capitale: le altre misure adottate dalla nuova proprietà ???? -