La vecchiaia? Tocca tutti, è un tabù ipocrita! Monica Bellucci a Cannes

Queste le parole di Monica Bellucci, 54 anni, arrivata Cannes con il compagno più giovane Nicolas Lefebvre. “Un uomo una donna” è un mio film di riferimento e quando ho saputo da un amico che Lelouch stava preparando questo ‘sequel’ ho chiesto di poter entrare nel progetto a tutti i costi. Così interpreto la figlia di Trintignant. Sul set sono stati momenti magici tra me e Jean Louis. Sono la figlia che aiuta il padre, ormai in ospizio, a ricordargli la vita perché lui ha perso la memoria o fa finta di non averla.



Sulla questione parità uomo-donna, spesso evocato da molte sue colleghe, l’interprete afferma: Andiamo per passi, intanto c’è un obiettivo importante, quello di essere retribuite allo stesso modo. Al di là della parità, è una questione di rispetto per il lavoro.

(Di lunedì 20 maggio 2019) "Sono disponibile pure a portarti il caffè sul set", con queste parole, racconta in un'intervista all'ANSA, "ho convinto Claude Lelouch a entrare nel suo film".L'attrice italiana naturalizzata francese ("se devo fare un bilancio sono più gli anni che sono stata fuori l'Italia che quelli dentro, non ho rimpianti, è stato il mio destino", dice), è arrivata al Festival diper presentare fuori concorso Les Plus belle annees D'Une Vie di Lelouch. Un film sentimentale, che parla dell'amore senza età:Trovo che abbia un bellissimo messaggio. C'è un grandesociale su questo. Ci si invecchia e per la società non esisti più dal punto di vista dell'amore, invece i sentimenti ci sono sempre. Trovo che sia molto ipocrita ignorarlo.