Inter | Mourinho si sarebbe offerto ai nerazzurri

Mourinho racconta Inter-Barcellona 2010 : 'Così fermammo Guardiola e Messi' : Una notte, quella notte, rimasta nel cuore dei tifosi interisti. Il 20 aprile 2010 i nerazzurri battono 3-1 a San Siro il Barcellona di Guardiola, ma anche di Messi e dell'ex Ibrahimovic, nella ...

Dalla Spagna : Mourinho potrebbe tornare all'Inter - con lui possibile una squadra stellare : Se c'è un allenatore che potrebbe mettere tutti d'accordo in casa Inter, soprattutto tra i tifosi, in vista della prossima stagione è sicuramente José Mourinho. L'allenatore portoghese è rimasto nel cuore di tutti i supporter nerazzurri dopo la vittoria del Triplete (scudetto, coppa Italia e Champions League) nel 2010 e nelle sue dichiarazioni ha speso sempre parole al miele per la società nerazzurra. Questo a differenza di Antonio Conte, che ...

Mourinho-Juventus : "Kean? Può diventare un campione. Su Inter-Juve…" : Mourinho-Juventus – Il tecnico ex Inter e United, tanto odiato dai tifosi bianconeri, torna a parlare della Juve ed in particolare di Moise Kean. Parole importanti in vista del Derby d'Italia di José Mourinho ai microfoni di Dazn. Leggi anche: Infortunio Bentancur, salta Inter-Juve: problema muscolare per l'ex Boca Mourinho-Juventus, le parole del portoghese INTER-JUVE – "La […]

Don Balon sicuro : Mourinho potrebbe tornare all'Inter - tra le richieste c'è Modric : La prossima sarà un estate molto importante per l'Inter, che potrebbe attuare una vera e propria rivoluzione. Oltre alla rosa, che ha mostrato alcune carenze in questa stagione, potrebbe cambiare anche la guida tecnica, con Luciano Spalletti, che non è certo della permanenza a Milano nonostante la qualificazione in Champions League sia sempre più vicina. Il nome in pole position sembra essere quello di Antonio Conte, che avrebbe anche una bozza ...

Mourinho : 'Il mio futuro non sarà in Premier League. Per me l'Inter è una famiglia' : Un dolce ricordo e lo sguardo sempre proiettato al domani. José Mourinho è senza panchina da quasi cinque mesi, ma la voglia di allenare non sembra mai avere abbandonato la mente del portoghese: " Mi ...

Mourinho si racconta : “Per qualcuno sono un bastardo. Il più forte? Mbappé. Vi svelo perché utilizzai ‘pirla’ il primo giorno all’Inter…” : Interessante intervista di José Mourinho su Dazn. Il tecnico portoghese ha affrontato diversi argomenti insieme alla giornalista Diletta Leotta. Ecco le sue parole. “I trofei sono la mia garanzia di successo, anche contro quelli che fanno di tutto per dimenticarlo, ma non e’ possibile dimenticarlo: l’ultimo mio trofeo e’ l’Europa League, un anno e mezzo fa, molti pensano siano passati vent’anni ma ne ...

Inter : senti Mourinho : “Torno ad allenare - no alla Premier” : Inter Mourinho – Quella tra l’Inter e Josè Mourinho è una storia d’amore destinata, forse, a non terminare mai. Troppo grande e importante l’impresa realizzata dallo Special 9 anni fa, quando alla guida di Milito e compagni andò alla conquista del triplete. Poche ore dopo la magica notte di Madrid Mou si separò dall’Inter, salendo […] L'articolo Inter: senti Mourinho: “Torno ad allenare, no alla ...

Inter-Juventus su DAZN : nello spot le voci di Mourinho e Buffon : In vista del big match della 34esima giornata di Serie A TIM, Inter – Juventus, DAZN promuove la partita, che verrà trasmessa in diretta e in esclusiva sulla piattaforma di streaming sabato 27 aprile a partire dalle ore 20:30, con una campagna di comunicazione che farà felici molti tifosi. Il “Derby d’Italia”, infatti, non si […] L'articolo Inter-Juventus su DAZN: nello spot le voci di Mourinho e Buffon è stato realizzato da Calcio e ...

Inter - Suning avrebbe deciso : no al ritorno di Mourinho : In casa Inter c'è ancora incertezza su quello che sarà il prossimo allenatore. In pole position c'è sempre il nome di Antonio Conte, che secondo alcune indiscrezioni avrebbe già una bozza di accordo con l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, per un contratto triennale a oltre otto milioni di euro a stagione. Il condizionale è d'obbligo, visto che non sembrano essere scemate del tutto le possibilità di vedere ancora sulla panchina ...

Mourinho - Bundesliga molto Interessante : Intervistato da Sport Bild, il portoghese, 56 anni, ha detto di provare "molta simpatia" per il Borussia Dortmund, che sta contendendo al Bayern Monaco la conquista del titolo, anche se in altre ...

Mourinho strizza l’occhio al calcio tedesco : “Bundesliga campionato Interessante” : José Mourinho torna a strizzare l’occhio al calcio tedesco. Intervistato dalla “Sport Bild“, lo Special One ha definito la Bundesliga “un campionato entusiasmante. Le squadre di metà classifica migliorano costantemente e favoriscono così l’esistenza di una bella competizione. Ci sono stadi sempre pieni, un’organizzazione eccellente, buoni approcci tattici in molte squadre: la Bundesliga è davvero ...

Inter - ESCLUSIVO Simoni : "Icardi il più forte della rosa - ma ha terminato il suo ciclo. Conte il dopo Spalletti? Meglio Mourinho" : Di simone.ciloni - 09/04/2019 CONDIVIDI Facebook Twitter tweet Analisi dell'ex allenatore Gigi Simoni sul mondo nerazzurro La scorsa domenica l' Inter ha pareggiato 0-0 con l' Atalanta , restando in terza posizione mentre i bergamaschi hanno agganciato il Milan al quarto posto. Per analizzare la ...

Figo : “CR7 conferma di essere il numero 1; a Mourinho direi di tornare all’Inter” : Luis Figo, al termine dell’evento di presentazione de ‘La Notte Dei Re‘, manifestazione sportiva a scopo benefico che si terrà a Roma il 2 giugno, ha rilasciato alcune dichiarazioni. In particolare, ha parlato di Cristiano Ronaldo: “Cristiano è il numero 1 e lo sta dimostrando anche qua in Italia in questa sua nuova esperienza, al termine della quale si sentirà sicuramente più completo“. Su Zaniolo ha detto: ...