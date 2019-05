dilei

(Di lunedì 20 maggio 2019) Il Ministero della Salute ha segnalato alcunia base diperché associati adi. La segnalazione era già scattata settimana scorsa, ma negli ultimi giorni i ricoveri in ospedale persono aumentati, da 9 a 12. Come riporta La Repubblica, i medici, parlando coi pazienti colpiti dmalattia e studiando i, sono giunticonclusione che tutti i malati hanno ingerito dellacontenuta in alcuni. Sono quindi scattate le indagini del Ministero e Istituto superiore di sanità per capire la fonte della contaminazione. Sono stati dunque segnalati alcuni, quasi tutti associatipiperina, ossia un estratto del pepe. Gli esperti pensano che la contaminazione sia partita dmateria prima, dato che i pazienti hanno assuntodi marche differenti e laassunta in dosi corrette non è ...

dilei_it : Integratori alla curcuma, è allarme: in aumento i casi di epatite -