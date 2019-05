Dopo Note di Keep | il tema scuro affronta il rollout anche su Google Calendario

tuttoandroid

(Di lunedì 20 maggio 2019) Annunciato ildelper, che si tinge di grigio allo stesso modo didiL'articolodi, ililsuproviene da TuttoAndroid.

naso_marco : @adorvoliver No, lascia perdere e prendi un Redmi note 7 o Samsung A 40 io avevo uno Wiko e non si è più acceso dopo poco.. - MauriNewWorld : @MoriMrc @ILoveFunnyCats_ Vero,deve essere chiaro che tutta la moneta circolante dovrebbe essere emessa all'attivo,… - NonEvoluto : @ForresuGiuliano Pensa che non solo l'ho vista ma l'ho fatto pure in compagnia di chi in Serie A ha giocato. Nel bi… -