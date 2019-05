optimaitalia

(Di lunedì 20 maggio 2019) Sono trascorse ormai diverse settimane dall'acquisto dei nuoviP30 e P30 Pro per diversi utenti italiani, anche nell'ambito della promozione ufficiale che prevedeva e prevede la possibilità di portarsi a casa loOne. Un regalo apprezzato dal pubblico nostrano, che sicuramente ha dato una spunta alle vendite di questi top di gamma, più degli stessi aggiornamenti che di recente hanno visto la luce in Italia come vi abbiamo riportato pochi giorni fa sulle nostre pagine. Come stanno le cose per coloro che sono in attesa del regalo? Proviamo a chiarireconcetti.Scendendo maggiormente in dettagli, emerge ad esempio che in tanti siano alla ricerca di informazioni sui tempi didel prodotto, dopo aver correttamente registrato il proprioP30 e P30 Pro, rispettando le condizioni d'acquisto affinché potesse essere sfruttata la promozione in questione. ...

GioPao9 : Consegna speaker Sonos One omaggio con #HuaweiP30 e P30 Pro: alcuni chiarimenti - OptiMagazine : Consegna speaker Sonos One omaggio con Huawei P30 e P30 Pro: alcuni chiarimenti -