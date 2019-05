Comizio di Salvini a Firenze | scontri tra polizia e manifestanti

Firenze - in mille protestano al Comizio di Matteo Salvini : cariche della polizia : Oltre mille persone si sono radunate in piazza della Repubblica per protestare contro Salvini: un centinaio di manifestanti hanno cercato di sfondare il cordone delle forze dell'ordine per raggiunge la vicina piazza Strozzi. "Dopo il Matteo di Rignano facciamo il Matteo padano" è scritto su uno striscione.Continua a leggere

Scontri e cariche a Firenze tra la polizia e i contestatori del Comizio di Salvini : Sono partiti in mille, ma presto sono saliti a duemila. Sono i manifestanti che si sono radunati in piazza Repubblica a Firenze per protestare contro la presenza del vicepremier della Lega Matteo Salvini per il comizio nella vicina piazza Strozzi....

Giorgia Meloni - cosa non le è andato giù del Comizio di Salvini a Milano : "I fischi al Papa" : Su una cosa Giorgia Meloni e Matteo Salvini non vanno d'accordo: Papa Francesco. La presidente di Fratelli d'Italia, a Napoli per la manifestazione di chiusura della campagna elettorale per le europee del partito, commenta così i fischi a Bergoglio in piazza Duomo a Milano, durante il comizio del ca

Matteo Salvini - la denuncia il giorno dopo il Comizio : "Cosa vi mostrano oggi i giornali" : Piazza Duomo piena o vuota? Chi era presente al comizio di Matteo Salvini a Milano sabato 18 maggio non ha grossi dubbi: la partecipazione del popolo della Lega, nonostante la pioggia battente, è stata massiccia con almeno 50mila sostenitori radunati sotto il palco. Eppure, sui giornali in edicola d

Al Comizio di Salvini spunta Zorro (e gli rimuovono lo striscione) : Milano, sul manifesto la scritta "Restate umani". Le forze dell'ordine sono salite sul balcone e hanno requisito lo...

Salvini apre il Comizio di Milano ringraziando sindaci e governatori : "Fate un applauso a questi eroi che ogni giorno combattono. Questa è l'anima della Lega". Così Matteo Salvini ha presentato i sindaci della Lega, saliti sul palco di Milano, prima degli ospiti europei. Il segretario leghista ha poi ricordato Giovanni Cavatorta, sindaco di Viadana nel Mantovano, scomparso proprio oggi. Salvini ha poi chiamato sul palco i governatori leghisti, "i più amati d'Italia", ha tenuto a ...

La doppia piazza di Milano : gli anti fascisti sfidano il Comizio sovranista di Salvini : È una piazza Duomo di fatto blindata quella della manifestazione «Prima l’Italia. Il buonsenso in Europa» con gli interventi del leader della Lega Matteo Salvini e di altri esponenti europei dei partiti euroscettici, tra cui Marine Le Pen. Salvini ha accolto i militanti con un breve saluto dal palco. In piazza, tra gli altri, ci sono il ministro Gi...

Matteo Salvini a Milano Il Comizio sovranista in piazza Duomo Diretta : Il segretario della Lega in testa al corteo che sfila lungo il tradizionale percorso della manifestazione del 25 aprile. In contemporanea la protesta del centrosinistra

Matteo Salvini - le foto che fanno impazzire la sinistra : toh - chi c'è per il suo Comizio in piazza Duomo : Matteo Salvini sta diffondendo da questa mattina le foto di chi sta raggiungendo piazza Duomo a Milano per partecipare al suo comizio con i principali leader sovranisti europei, non risparmiando qualche sorpresa. Oltre ai pullman carichi di nuovi militanti leghisti partiti dalle regioni del Sud, in

"Mio figlio malmenato al Comizio di Salvini - un poliziotto gli ha detto che Matteo non si tocca" : L'insofferenza del vicepremier della Lega, il pugno duro della Digos: cos'è successo in uno degli ultimi comizi di Salvini...

Una madre : "Mio figlio malmenato al Comizio di Salvini". E su Twitter impazza #NonSeiIlBenvenuto : Una donna ha pubblicato sul proprio account Facebook un video per denunciare un fatto avvenuto durante un comizio di Matteo Salvini a Settimo Torinese domenica scorsa: suo figlio Davide, di appena 18 anni, che era lì presente con la sua fidanzata e un altro gruppo di ragazzi del coordinamento "Giovani resistenti" per contestare il ministro dell'Interno, è stato malmenato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.In pratica, mentre ...

Settimo Torinese - tensioni al Comizio di Salvini. Una madre : “Mio figlio malmenato e portato via con la forza dalla polizia” : Il comizio di Matteo Salvini, a Settimo Torinese, è stato segnato da momenti di tensione. Mentre il leader della Lega parlava dal palco, in piazza è scoppiato un tafferuglio tra alcuni contestatori e un gruppo di sostenitori, tanto che Salvini se l’è presa coi responsabili del servizio d’ordine. Su Facebook, la mamma di uno dei contestatori, un ragazzo di 18 anni, ha pubblicato un video in cui si vedono alcuni poliziotti in borghese ...

Rissa e tensioni al Comizio di Salvini - lui si infuria con il servizio d'ordine (VIDEO) : Quello che accade, ultimamente, ai comizi di Matteo Salvini fornisce la stessa sensazione che si ha quando si guarda un film già visto e se ne conosce il finale. Puntualmente, quando il ministro si presenta nelle piazze, c'è una folla di gente che arriva per applaudirlo e manifestargli il proprio sostegno, a cui si aggiunge un gruppo di persone, più o meno grande, che intende manifestare tutto il proprio dissenso nei confronti del ministro ...