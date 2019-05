Cannes 2019 I fratelli Dardenne e Le jeune Ahmed | piccoli integralisti

huffingtonpost

(Di lunedì 20 maggio 2019) Ivalloni, Luc e Jean-Pierre, sono titolari di un rigore estetico e morale che spesso ha prodotto capolavori. Non a caso appartengono a quel risicato manipolo di autori due volte Palma d’oro (per “Rosetta”nel 1999 e per “L’Enfant”nel 2005). “Le”, che li riporta per l’ottava volta in concorso a, è il primo film della loro luminosa carriera che non mi sentirei di consigliare agli amici.La materia è ostica, per quanto di grande attualità : gli effetti dell’insegnamento islamico integralista su un ragazzino introverso della Liegi industriale. Condizionato da un Imam aggressivo e dal mito del cugino, che si è ‘martirizzato’per l’Isis, il tredicennesegue alla lettera il ’credo’ coranico. E’impuro stringere la mano ...

