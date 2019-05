Bobo Vieri coccole e smorfie alla figlia Stella

people24.myblog

(Di lunedì 20 maggio 2019) Una vita da papà perche è alle prese con pappe e pannolini da quando è nata la sua piccola, laavuta da Costanza Caracciolo. L’ex calciatore ha messo la testa a posto e ora si gode le gioie della paternità. Il settimanale “Chi” ha pubblicato le foto dicon in braccio la piccola. Padre esono stati immortalati a Milano tradivertenti. Lui la tiene tra le mani, cerca di suscitare in lei qualche sorriso e la riempie di baci. Costanza estanno insieme dal 2017, e dopo la nascita disi sono sposati in gran segreto. Alle spalle la perdita del loro primo figlio, ma per fortuna hanno avuto la gioia di diventare genitori. L’obiettivo ora è quello di trasferirsi a Miami con tutta la famiglia.sta già preparando la terza edizione dellaSummer Cup.

