Amici | Andreas Muller e Giorgio Albanese si scontrano sui social | interviene Veronica

(Di lunedì 20 maggio 2019) È uno scontro infuocato quello che si sta consumando sul web tra, ballerino della quattordicesima edizione di, e, vincitore della sedicesima. Tutto ha inizio quando il primo decide di rispondere nelle Instagram stories alle domande di alcuni follower. Tra queste una chiede cosa ne pensi lui di, e la risposta, come riporta il sito Isaechia.it, è molto chiara: “Non è una persona che mi piace quindi non penso proprio niente, non occupo il mio tempo a pensare a cose/persone che non mi interessano”. E ancora, quando qualcuno avanza l’ipotesi chepossa essere invidioso dei traguardi professionali raggiunti dail danzatore replica: “Quello che io voglio lo sto ottenendo. Grazie al duro lavoro e alla costanza. Senza saltare nessun passaggio“. Proprio queste parole fanno pensare a diversi utenti che ...

