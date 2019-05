Tempi duri per Trump | un repubblicano ne chiede l' impeachment | E Biden vola nei sondaggi

Perché non è tutto oro il calo della disoccupazione in Europa e in Italia. Tempi più duri per i giovani : In Europa c’è stato un generale calo della disoccupazione. L’eccezione principale è rappresentata dalla Turchia. E l'Italia? In 15 tra regioni e province autonome il tasso di disoccupazione si è ridotto. Prima di celebrare, vale la pena di spostare l'attenzione ai dati relativi al solo 2018. Che mostrano come la disoccupazione resti uno dei problemi più profondi del nostro Paese...