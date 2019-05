Marche | terremoto magnitudo 3 0 a Muccia Paura ma nessun danno

Torna a tremare il Centro Italia : due scosse di terremoto di magnitudo 3 nelle Marche : Pochi minuti fa, precisamente alle 20:30 di questo sabato 18 maggio 2019, un terremoto di magnitudo 3.0 della scala Richter è stato registrato dalla sala operativa dell'Ingv-Roma poco al largo della costa marchigiana maceratese. Secondo quanto riferiscono le prime stime ufficiali, il sisma avrebbe avuto il suo esatto epiCentro 19 chilometri a nord est rispetto a Civitanova Marche, nota località turistica della costa maceratese, non lontana dal ...

Marche : moderata scossa di terremoto sui Monti Sibillini (maceratese) - dati INGV : Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata oggi 15 maggio 2019, esattamente alle 04.09, sull'Appennino marchigiano del maceratese. Stando ai dati giunti dai sismografi dell'INGV...

Ancora una scossa di terremoto : le Marche continuano a tremare : MONTE VIDON CORRADO - Ancora una scossa nelle Marche, anche se lieve. È stata avvertita questa mattina alle 11 a Monte Vidon Corrado, una scossa di magnitudo 2.0 avvertita da qualcuno anche se...

A quasi tre anni dal terremoto nelle Marche - le case - le scuole e i luoghi di lavoro sono sicuri? : sono trascorsi poco meno di tre anni dal sisma che ha devastato i territori della Regione Marche e il tema della sicurezza delle scuole, degli edifici in cui viviamo, dei luoghi di lavoro è ancora oggetto di forti criticità e discussioni. Proprio questa sarà la materia su cui verteranno gli ormai prossimi seminari del Prof. Sergio Lagomarsino, uno dei maggiori esperti di terremoti e di verifiche sismiche del costruito esistente in Italia. Anche ...

Terremoto : Borrelli inaugurerà la sede Prociv di San Severino Marche : Il capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli inaugurera’ il prossimo 4 maggio la nuova sede del gruppo comunale di Protezione Civile di San Severino Marche. La struttura, temporanea, circa 110 metri quadrati, e’ destinata ad accogliere tre uffici, una sala riunioni, un archivio e locali per i servizi: il prefabbricato, installato in via Brodolini nel piazzale antistante i magazzini comunali dell’ufficio ...

Terremoto nelle Marche : scossa avvertita dalla popolazione - nessun danno : Un Terremoto magnitudo 3.1 è stato registrato alle 06:25 nelle Marche dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La scossa, con ipocentro ad una profondità di 23 km, è stata localizzata a 2 km da Santa Vittoria in Matenano, in provincia di Fermo. Una ventina di minuti prima un’altra scossa di magnitudo 2.7 è stata registrata in provincia di Macerata. L’evento magnitudo 3.1 è stato nettamente avvertito dalla ...

Terremoto nelle Marche : scossa magnitudo 3 - 1 nel Fermano : La scossa è stata registrata alle 6.25 a due chilometri da Santa Vittoria in Matenano. Venti minuti prima un'altra scossa di magnitudo 2,7 in provincia di Macerata. L'epicentro del sisma è stato individuato a 23 km di profondità. Venti minuti prima l'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia aveva registrato un'altra scossa di magnitudo 2,7 in provincia di Macerata, nella zona di Fiastra a una profondità di 8 km. Al momento non si ...

