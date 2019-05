Come disattivare il completamento automatico su Chrome | Firefox e Edge

Come disattivare Notifiche Apple News su Mac : Per impostazione predefinita, Apple News invia Notifiche al Mac, creando un flusso costante di avvisi "notizie" sul desktop, sullo schermo bloccato e nel Centro di notifica di MacOS. Se vuoi disattivare Notifiche Apple News su Mac e non vedere le notizie puoi disabilitarle completamente per l'app News.

Come disattivare e bloccare i servizi a sovrapprezzo con Tre : In questo articolo elencheremo tutti i tipi di blocchi per servizi a sovrapprezzo messi a disposizione dall'operatore Tre. L'articolo Come disattivare e bloccare i servizi a sovrapprezzo con Tre proviene da TuttoAndroid.

Come disattivare la segreteria telefonica Iliad - il codice esatto per eliminarla una volta per tutte : Per chi non ne fa uso e non la trova affatto utile, la funzione di segreteria telefonica Ilaid è un vero incubo. Questo soprattutto perché entra in funzione dopo appena 5 squilli di una telefonata da parte del nostro interlocutore. Come conseguenza più che logica, il destinatario spesso non fa in tempo a rispondere ad una chiamata e di contro chi sta provando a contattarci può spazientirsi ecCome per la necessità di effettuare più tentativi. ...

Firefox : Come disattivare l’autoplay dei video senza estensioni : È incredibile, eppure sono ancora tantissimi i siti Web che fanno partire in automatico video all’apertura di una qualunque pagina. Per fortuna ci sono browser che permettono di disattivare l’autoplay dei video, su Chrome era previsto poi Google ha deciso di rinviare questa funzione, mentre è possibile farlo con Firefox. (Continua a leggere)L'articolo Firefox: come disattivare l’autoplay dei video senza estensioni è stato ...