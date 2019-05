Cattolici contro Matteo Salvini: “Non nomini Dio per i propri scopi politici” (Di domenica 19 maggio 2019) Una vera e propria rivolta da parte di esponenti del mondo cattolico dopo l'ennesimo utilizzo dei simboli religiosi da parte di Matteo Salvini. Famiglia Cristiana: "Andato in scena l'ennesimo esempio di strumentalizzazione religiosa per giustificare la violazione sistematica nel nostro Paese dei diritti umani".



tg2rai : Ancora una strage di cristiani in #BurkinaFaso, gia preso di mira più volte dai terroristi islamici. 4 cattolici so… - TheContact6 : RT @CesareSacchetti: Bergoglio contro Salvini:'va punito dai cattolici nelle urne.' Bergoglio non ha capito che i cattolici puniranno lui,… - Kleinep28 : Cattolici contro Matteo Salvini: 'Non nomini Dio per i propri scopi politici' via @fanpage -