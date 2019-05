Un uomo ha preso a ombrellate una donna incinta a Torino

Evade dai domiciliari : preso a San Basilio uomo vicino ‘ndrangheta : Roma – È stato arrestato nel cuore di San Basilio, in via Mechelli. Un classe 1982, nato, residente e ufficialmente agli arresti domiciliari ad Africo in provincia di Reggio Calabria. Il soggetto giudicato vicino alla cosca di ‘ndrangheta dei Morabito-Bruzzaniti-Palamara era ricercato dal 10 maggio, quando si era allontanato dal suo alloggio dove stava scontando una pena per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Per lui si sono ...

La piccola Noemi si è svegliata - preso l’uomo che l’ha ferita. In manette anche il fratello : In 24 ore la svolta. Dai primi timidi segnali di miglioramento delle condizioni di salute a un primo risveglio, se pure ancora in Rianimazione. E due arresti, due fermi di pm per un tentato omicidio. A Napoli, come dice il sindaco Luigi de Magistris, «le forze del bene vincono il male», e Noemi S., la bimba ferita venerdì pomeriggio scorso a Napoli...

Napoli - preso l’uomo che ha sparato a Noemi. Arrestato il fratello : Due fratelli sono stati arrestati per la sparatoria avvenuta venerdì scorso in piazza Nazionale a Napoli in cui è rimasta ferita gravemente la piccola Noemi. Si tratterebbe dell’autore dell’agguato e del fratello che lo ha aiutato a fuggire. L'uomo accusato di aver esploso i colpi che hanno ferito la bambina e il pregiudicato Salvatore Nurcaro, obiettivo dell'agguato, si chiama Armando Del Re ed è residente nel quartiere di Montesanto, a ridosso ...

Senza esito le ricerche del novarese disperso sul Monte Rosa Aosta - L'uomo - 44 anni - ha preso attorno alle 6.30 di ieri - domenica 28 aprile - ... : Continuano Senza esito le ricerche, iniziate nella prima mattinata di oggi, lunedì 29 aprile, del 44enne novarese che risulta disperso sul Monte Rosa. La sola traccia certa è che L'uomo ha preso, ...