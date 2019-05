Scaletta della finale di Eurovision Song Contest 2019 con Mahmood in gara a Tel Aviv in

optimaitalia

(Di sabato 18 maggio 2019) Ladirivela l'ordine di esibizione degli artisti in, compreso il nostroche parteciperà alla competizione con il brano Soldi, nella versione che l'artista ha pensato appositamente per l'occasione. A commentare lasaranno ancora Federico Russo e Flavio Insinna, con inizio alle 20,35 e diretta contemporanea su Radio2, com'è nella tradizionemanifestazione, con il commento di Gino Castaldo ed Ema Stockholma. La diretta da Telinizierà invece alle 21 e l'attesa esibizione di Madonna che che porterà il nuovo singolo Future e il grande classico Like a Prayer dopo l'annuncio del tour europeo per il supporto di Madame X nel quale non è ancora presente l'Italia. Soldi disembra aver ottenuto il parere positivo del pubblico, avvenimento che fa ben sperare in un ottimo posizionamento del nostro ...

