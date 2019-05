' Salvini come Mussolini' | parla la prof | Insegno ai ragazzi a pensare con la loro

PROF SOSPESA/ "Salvini come il Duce" : scatta l'indignazione - ma i fatti? : Il caso della PROFessoressa SOSPESA a Palermo per un contenuto multimediale anti-Salvini. Tutti dicono la loro ma nessuno ha visto le carte

Sea Watch : "Abbiamo il permesso di far sbarcare le famiglie". Di Maio : "Salvini arrogante come Renzi" : La Sea Watch, attraverso il suo account Twitter italiano, ha comunicato, poco prima delle ore 19 di oggi, venerdì 17 maggio 2019, che le autorità italiane hanno dato il permesso di far sbarcare le famiglie presenti a bordo, quindi i bambini con le madri e anche i padri (contrariamente a quanto successo in passato) più una donna ferita. Ed è già in corso il trasbordo sulla motovedetta della Guardia Costiera italiana che poi li porterà a ...

I 5 Stelle : «Salvini pugile suonato - arrogante come Renzi : sì agli aiuti alla famiglia o il governo rischia» : Il Movimento attacca, duramente, Salvini, ormai su tutto: dai migranti al caso Rixi, dal futuro dell’Unione europea alle assenze al ministero

Professoressa sospesa/ Salvini : 'Come Mussolini? Demenziale - ma spero nel reintegro' : Arriva il commento del ministro Salvini in merito alla vicenda della Professoressa di Palermo: ecco le sue parole su Facebook

Salvini come Mussolini! il video costato la sospensione alla prof : Guardatelo e giudicatelo : L'ex presidente del senato, Pietro Grasso, ha pubblicato sul proprio profilo Facebook il video integrale degli studenti dell’Istituto Tecnico Industriale di Palermo finito al centro delle polemiche per aver "paragonato Salvini a Mussolini", costando la sospensione alla professoressa Rosa Maria Dell'Aria per 15 giorni. "Guardatelo e giudicate voi: su cosa avrebbe dovuto vigilare l’insegnante?".

Sul nuovo 7 in edicola c’è Beppe Grillo : «Sono come i primi due stadi dell’Apollo» E Salvini sbotta : «A pedate prenda qualcun altro» : L’ex capo, ora garante del Movimento 5 Stelle è tornato al suo mestiere, quello di attore. Sempre più rare le incursioni nel Palazzo. «Il mio ruolo è come quello dei componenti dei razzi: fornisci la spinta, l’energia, poi ti stacchi un po»

Matteo Salvini come Benito Mussolini - nei guai una professoressa di Palermo : Rosa Maria Dell'Aria, professoressa di Italiano all’Istituto Industriale Vittorio Emanuele III, è stata sospesa per 15 giorni con stipendio dimezzato per non aver vigilato sul lavoro dei suoi alunni durante la Giornata della Memoria del 27 gennaio. I ragazzi in quella data avevano presentato una vid

Giorgia Meloni a Leggo : «Salvini sbaglia - Roma non è una città come le altre. Il voto a Fdl può cambiare l'Italia» L'intervista integrale : Pensa che l'autonomia regionale porterebbe ad un'Italia di serie A e una di serie B? Ne ha parlato con Salvini? «Ho parlato con Salvini di questo tema diverse volte, anche quando...