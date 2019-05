Roma | Ranieri | “Buona partita | è mancata un po’ di fortuna De Rossi giocherà col Parma”

Sassuolo-Roma 0-0 La Diretta Ranieri punta su Under - confermato Zaniolo : Sassuolo e Roma si affrontano al Mapei Stadium nella partita del sabato alle ore 20.30 per la 37esima giornata di campionato, penultima di Serie A. Gli emiliani, sicuramente salvi grazie ai loro 42...

Roma - Ranieri : fossi rimasto avrei voluto conferma De Rossi : Se Claudio Ranieri fosse rimasto sulla panchina della Roma e gli avessero chiesto se confermare o meno Daniele De Rossi, non avrebbe avuto dubbio

Roma – Via Ranieri - inizia il toto-allenatore : Conte si allontana - tutte le altre ipotesi [NOMI E DETTAGLI] : Situazione sempre più calda per quanto riguarda la panchina della Roma. Claudio Ranieri si è praticamente tirato fuori con le dichiarazioni di ieri: “Quello di supervisore è un ruolo che mi è stato offerto quando sono stato contattato. Io mi diverto ancora ad allenare, perciò quando finirà il contratto finirà tutto”. Il tecnico Romano, quindi, si chiama fuori, a meno di clamorosi colpi di scena. Tanti i nomi in corsa tra sogni, ...

Roma - Ranieri : “Dobbiamo crederci anche se non dipende da noi. Ruolo da supervisore? Mi è stato proposto - ma…” : Le dichiarazioni di Claudio Ranieri, allenatore della Roma, ai microfoni di Sky Sport, al termine della gara vinta contro la Juventus: “Sono soddisfatto, ci è voluto un gran Mirante a tenerci in partita, ha fatto ottime cose soprattutto nel primo tempo. Dobbiamo credere che sia possibile la Champions, anche se non dipende da noi, ma vogliamo arrivare con la coscienza a posto”. “Essendo già stato qui ed essendo Romano, mi ...

Roma-Juventus 0-0 Diretta Ranieri sceglie il 4-3-3 con Zaniolo - Nzonzi e Pellegrini. In panchina De Rossi : Va in scena di domenica sera alle ore 20.30 il big match della 36esima giornata di campionato tra Roma e Juventus. I capitolini cercano i tre punti per dimenticare la non positiva prestazione col...

Roma-Juve in… pillole : sfide e trascorsi tra Ranieri ed Allegri : Si sta giocando la 36^ giornata del campionato di Serie A, il big match metterà di fronte Roma e Juventus in un match molto importante per i giallorossi, scontro anche tra allenatori, Ranieri da una parte e Allegri dall’altra. Il tecnico giallorosso ha affrontato la Juventus 18 volte, solo due vittorie, 12 sconfitte e 4 pareggi, 18 gol segnati e 31 subiti. Contro la Juve Ranieri ha registrato una media di punti per partita di 0,56. ...

Roma : l'addio di Ranieri e i rifiuti di Conte e Sarri. E Dzeko sbotta : 'Non ho vinto niente' : La Roma è ancora in corsa per un piazzamento in zona Champions League ma nella squadra giallorossa è diffusa la delusione per una stagione molto tormentata con uno spogliatoio provato dall' esonero di ...

Ranieri Roma - l’annuncio del tecnico : “Finita la stagione termina il mio lavoro” : Ranieri Roma – “Io sono venuto alla Roma perché mi hanno chiamato ed essendo tifoso giallorosso sono venuto con tutto il mio entusiasmo e la mia buona volontà. Finito questo, finisce il mio lavoro”. Sono le parole del tecnico della Roma Claudio Ranieri alla vigilia del match di campionato che domenica 12 maggio vedrà i […] L'articolo Ranieri Roma, l’annuncio del tecnico: “Finita la stagione termina il mio ...