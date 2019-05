Quanto impatta la tua dieta sull’ambiente? Ecco come calcolarlo e ridurlo

ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 maggio 2019) Ultimamente si parla sempre di più di cambiamento climatico e ambiente. E oltre a tutte le discussioni su combustibili fossili, impatto dei trasporti o della plastica, sta venendo a galla una questione finora sommersa: quella dell’impatto del cibo. Stiamo parlando di un sistema alimentare che nel 2050 dovrà sfamare 10 miliardi di persone, che quindi dovrà non solo ridurre gli sprechi ma anche consumare meno risorse e produrre meno inquinanti. Parlare di impatto degli alimenti per qualcuno sembra strano, ma èscegliere se fare un viaggio in aereo o in treno, inforcare la bicicletta o prendere il Suv, e lo possiamo fare ogni volta che ci sediamo a tavola o facciamo uno spuntino. Non si tratta solo di valutare se sono stati utilizzati pesticidi, erbicidi o fertilizzanti chimici, se la frutta e la verdura sono di stagione, se i prodotti sono locali o vengono dall’altra parte del mondo. ...

