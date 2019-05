Morti in piazza San Carlo | la banda dello spray condannata a Torino a dieci anni 

lastampa

(Di sabato 18 maggio 2019) Cala il silenzio inSan. La folla attonita guarda l’esultanza di Cristiano Ronaldo, autore del terzo gol. Il futuro asso bianconero spegne i sogni dei tifosi juventini. Sono le 22,15 del 3 giugno 2017. Una calda serata. Tra la folla, un gruppo di ragazzini si muove per fare razzia di collanine. Spruzzanoal peperoncino per disori...

improtaf : RT @Aleald0: Sono arrivate le condanne per la tragedia di Piazza S. Carlo a #Torino (2 morti e 1600 feriti). I RAGAZZI sono: Sohaib Boumada… - il_Mirmidone : RT @Aleald0: Sono arrivate le condanne per la tragedia di Piazza S. Carlo a #Torino (2 morti e 1600 feriti). I RAGAZZI sono: Sohaib Boumada… - Cater1974 : RT @Aleald0: Sono arrivate le condanne per la tragedia di Piazza S. Carlo a #Torino (2 morti e 1600 feriti). I RAGAZZI sono: Sohaib Boumada… -