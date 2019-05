Allegri e Agnelli insieme in conferenza | ma divisi sulle versioni Max | «Ha scelto la

Juve - Allegri : «Giusto lasciarsi». Agnelli : «Max ha scritto la storia della nostra squadra» : Un lungo applauso all'ingresso del presidende Andrea Agnelli e il tecnico Massimiliano Allegri. Nella sala stampa della Continassa c'è tutta la squadra per la conferenza stampa...

Juventus - Agnelli torna sull’addio di Allegri : “guardiamo al domani ed al dopodomani” : Juventus, Andrea Agnelli ha parlato degli addii di Allegri e di Barzagli prossimo al ritiro dal calcio giocato “Partire il primo luglio e pensare che vincere lo scudetto sia un dato di fatto è bello, ma non è così, perché dietro ogni successo ci sono lavoro e sudore“. Ha esordito così il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ad un evento bianconero nella serata di ieri. Le sue parole, riportate dalla Gazzetta dello sport, ...

Juventus - Agnelli dopo l’addio di Allegri : “il nostro tratto distintivo è guardare avanti” : E’ stata una giornata caldissima in casa Juventus, il club bianconero ha annunciato in mattinata l‘addio con il tecnico Massimiliano Allegri, un divorzio ormai nell’aria. Ultime ore impegnative per il presidente Agnelli che in serata ha partecipato al “J1897 Day”, tradizionale appuntamento con i tifosi bianconeri di tutto il mondo. Ecco le parole di Agnelli: “Partire il primo luglio e pensare che vincere ...

Allegri-Agnelli atto finale. La società annuncia l’esonero : La cena non era bastata e neppure la riunione di ieri pomeriggio. La questione, tra la Juventus e il suo tecnico Massimiliano Allegri era troppo complessa da sbrogliare e anche lo spogliatoio sembrava spaccato rispetto all’allenatore. L’addio era nell’aria, insomma. Ora diventa ufficiale grazie alla nota pubblicata sul sito della Juventus: “Massimiliano Allegri non siederà sulla panchina della Juventus nella prossima ...

Caos Juventus - Allegri e Agnelli continuano a tirare la corda : i tifosi (furiosi) adesso chiedono chiarezza : E’ una situazione delicata in casa Juventus, si devono infatti prendere decisioni importanti per il futuro del club. Sta per andare in archivio una stagione che ha regalato gioie e dolori, la squadra di Massimiliano Allegri ha conquistato l’ottavo scudetto consecutivo ma ha dovuto fare i conti con le debacle in Champions League e Coppa Italia, la stagione dunque non può essere considerata all’altezza in relazione agli ...

Repubblica su Agnelli-Allegri : siamo al terzo round. Sarà quello decisivo? : Come aveva scritto nei giorni scorsi Michele Fusco quella che si gioca tra Allegri e Agnelli è una battaglia, ma non sono due eserciti contrapposti. Da una parte c’è un esercito, che è la Società, che ha soldi, risorse, potere decisionale. Dall’altra un uomo solo, Max Allegri, che sa di campo, e abbastanza di vita. Nulla di fatto fino ad ora però, non sono bastati una cena e l’incontro a quattro di ieri pomeriggio per ...

Juventus - vertice Allegri Agnelli/ Summit in corso? Presente anche Chiellini : Juventus, vertice Allegri Agnelli: l'allenatore bianconero è ancora in bilico tra il possibile rinnovo e l'addio, cosa deciderà la dirigenza?