Traffico Roma del 17-05-2019 ore 18 | 30

Traffico Roma del 17-05-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 17 MAGGIO 2019 ORE 17.50 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Su via del casale di san basilio difficolta’ di transito per incidente PER UN ALTRO INCIDENTE IN CENTRO AL TRANSIOTO o CHIUSA PIAZZA PIO XI TRA VIA ANASTASIO II E VIA LEONE XIII PER Traffico INTENSO, RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE, SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E SALARIA E ...

Traffico Roma del 17-05-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 17 MAGGIO 2019 ORE 17.20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI POCO E’ CAMBIATO RISPETTO AL PRECEDENTE COLLEGAMENTO. RESTA CHIUSA AL TRANSITO PER INCIDENTE VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DELLA RAMPA PER IL RACCORDO ANULARE VERSO IL CENTRO PER UN ALTRO INCIDENTE CHIUSA PIAZZA PIO XI TRA VIA ANASTASIO II E VIA LEONE XIII PER Traffico INTENSO, RALLENTAMENTI E A TRATTI ...

Traffico Roma del 17-05-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 17 MAGGIO 2019 ORE 16.50 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI ANCORA CHIUSA AL TRANSITO PER INCIDENTE VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DELLA RAMPA PER IL RACCORDO ANULARE VERSO IL CENTRO PER UN ALTRO INCIDENTE CHIUSA PIAZZA PIO XI TRA VIA ANASTASIO II E VIA LEONE XIII PER Traffico INTENSO, RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE, SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA ...

Traffico Roma del 17-05-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 17 MAGGIO 2019 ORE 15.20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SU VIA TIBURTINA PER INCIDENTE CODE TRA SETTECAMINI E IL RACCORDO ANULARE VERSO IL CENTRO FORTI DISAGI AL Traffico SEMPRE PER INCIDENTE IN CENTRO IN PIAZZA PIO XI ALL’ALTEZZA DI VIA GREGRIO VII PER Traffico INTENSO RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE, SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA ...

Traffico Roma del 17-05-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 17 MAGGIO 2019 ORE 15.20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SU VIA TIBURTINA PER INCIDENTE CODE TRA SETTECAMINI E IL RACCORDO ANULARE VERSO IL CENTRO FORTI DISAGI AL Traffico SEMPRE PER INCIDENTE IN CENTRO IN PIAZZA PIO XI ALL’ALTEZZA DI VIA GREGRIO VII PER Traffico INTENSO RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE, SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA ...

Traffico Roma del 17-05-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 17 MAGGIO 2019 ORE 13.20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. TEMPORANEAMENTE CHIUSA PER LAVORI VIA DEL FOSSO DI DRAGONCELLO TRA VIA AGOSTINO CHIGI E VIA DI SAPONARA. Traffico RALLENTATO SU VIA FLAMINIA NUOVA TRA CORSO DI FRANCIA E VIA FLAMINIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.’, E SULLA VIA CASSIA DA ...

Traffico Roma del 17-05-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 17 MAGGIO 2019 ORE 13.20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. TEMPORANEAMENTE CHIUSA PER LAVORI VIA DEL FOSSO DI DRAGONCELLO TRA VIA AGOSTINO CHIGI E VIA DI SAPONARA. Traffico RALLENTATO SU VIA FLAMINIA NUOVA TRA CORSO DI FRANCIA E VIA FLAMINIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.’, E SULLA VIA CASSIA DA ...

Traffico Roma del 17-05-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 17 MAGGIO 2019 ORE 11.20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. Traffico RALLENTATO SU VIA FLAMINIA NUOVA DAL VIADOTTO DEL GIUBILEO ALLO SVINCOLO DI TOR DI QUINTO VERSO IL CENTRO CITTA’, E SULLA VIA CASSIA DA VIA BARBARANO RomaNO A VIA DI GROTTAROSSA. RALLENTAMENTI PER LAVORI SULLA CASSIA BIS ALL’ALTEZZA DELLE RUGHE ...

Traffico Roma del 17-05-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 17 MAGGIO 2019 ORE 11.20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. Traffico RALLENTATO SU VIA FLAMINIA NUOVA DAL VIADOTTO DEL GIUBILEO ALLO SVINCOLO DI TOR DI QUINTO VERSO IL CENTRO CITTA’, E SULLA VIA CASSIA DA VIA BARBARANO RomaNO A VIA DI GROTTAROSSA. RALLENTAMENTI PER LAVORI SULLA CASSIA BIS ALL’ALTEZZA DELLE RUGHE ...

Traffico Roma del 17-05-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 17 MAGGIO 2019 ORE 09.50 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO DELLA RomaNINA FINO ALL’’APPIA . INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA VIA PONTINA DA POMEZIA FINO A CASTEL RomaNO IN DIREZIONE CENTRO, E PROSEGUENDO ALTRI RALLENTAMENTI TRA TOR ...

Traffico Roma del 17-05-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 17 MAGGIO 2019 ORE 09.50 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO DELLA RomaNINA FINO ALL’’APPIA . INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA VIA PONTINA DA POMEZIA FINO A CASTEL RomaNO IN DIREZIONE CENTRO, E PROSEGUENDO ALTRI RALLENTAMENTI TRA TOR ...

Traffico Roma del 17-05-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 17 MAGGIO 2019 ORE 09.20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO DELLA RomaNINA FINO ALL’’APPIA . INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA VIA PONTINA DA POMEZIA FINO A CASTEL RomaNO IN DIREZIONE CENTRO, E PROSEGUENDO ALTRI RALLENTAMENTI TRA TOR ...

Traffico Roma del 17-05-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 17 MAGGIO 2019 ORE 08.20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO DELLA RomaNINA FINO ALL’’APPIA . INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA VIA PONTINA DA POMEZIA FINO A CASTEL RomaNO IN DIREZIONE CENTRO, E PROSEGUENDO ALTRI RALLENTAMENTI TRA TOR ...

Traffico Roma del 17-05-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 17 MAGGIO 2019 ORE 08.20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO DELLA RomaNINA FINO ALL’’APPIA . INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA VIA PONTINA DA POMEZIA FINO A CASTEL RomaNO IN DIREZIONE CENTRO, E PROSEGUENDO ALTRI RALLENTAMENTI TRA TOR ...