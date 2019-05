Traffico Roma del 17-05-2019 ore 14 | 30

romadailynews

(Di venerdì 17 maggio 2019) VIABILITÀVENERDI 17 MAGGIOORE 13.20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. TEMPORANEAMENTE CHIUSA PER LAVORI VIA DEL FOSSO DI DRAGONCELLO TRA VIA AGOSTINO CHIGI E VIA DI SAPONARA.RALLENTATO SU VIA FLAMINIA NUOVA TRA CORSO DI FRANCIA E VIA FLAMINIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.’, E SULLA VIA CASSIA DA VIA BARBARANONO A VIA DI GROTTAROSSA. RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST DA VIA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO, PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI SU VIA LAURENTINA ALL’ALTEZZA DI SELVOTTA NELLE DUE DIREZIONI, UN ALTRO INCIDENTE IN VIA OSTERIA DELLE CAPANNACCE ALL’INCROCIO CON VIA PIETRAFERRAZZANA. DIVIETI DI SOSTA IN VIA DEI CERCHI E VIA DEL CIRCO MASSIMO PER LA KOMEN RACE, LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGERA’ ...

