Stranieri aggrediscono i padroni! Il pitbull li azzanna

Sul posto si sarebbe precipitata successivamente una guardia giurata, il cui intervento è stato fondamentale per bloccare il più violento dei due aggressori, almeno fino all'arrivo sul posto di una pattuglia di carabinieri. Giunti a seguito delle segnalazioni ricevute, i militari hanno preso in mano la situazione, riuscendo a riportare ordine. Non si ha notizia, fino ad ora, di eventuali provvedimenti presi.

(Di venerdì 17 maggio 2019) La coppia di giovani è stata provocata e minacciata dagli extracomunitari, passati poi alle vie di fatto... pugni, schiaffi e lancio di pietre contro i due ragazzi, ma prontamente il cane interviene in loro difesa.E' successo per le vie di Mestre quando la coppia di giovani, un ragazzo ed una ragazza, viene presa di mira dagli. I due italiani si trovavano nelle vicinanze della stazione ferroviaria e stavano portando a spasso i cani di loro proprietà.Al momento, stando a quanto riportato dalla stampa locale, non risulta ancora chiaro il motivo per cui i due africani li abbiano presi di mira. Fatto sta che, come raccontato anche da alcuni testimoni presenti sul posto, glihanno iniziato ad insultare e minacciare pesantemente la coppia di giovani. Ad un certo punto arriva il soccorso di uno degli amici a quattro zampe della coppia, un cane di razzadeciso a proteggere i padroni. Il cane ha quindito uno dei violenti africani, facendo da scudo ai due ragazzi.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...