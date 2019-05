Scuola | Salvini | ' pronto a incontrare prof sospesa e suoi studenti'

Salvini : «La prof sospesa torni a Scuola». Centinaia in corteo a Palermo : «Giovedì prossimo sarò a Palermo. Sono sicuro, e ne sarei felice, che ci sarà anche modo di incontrare la professoressa Rosa Maria Dell'Aria, che mi auguro possa...

Salvini : “Spero che la professoressa sospesa a Palermo torni a Scuola - la voglio incontrare” : «Giovedì prossimo sarò a Palermo a testimoniare la lotta alla mafia e per onorare la memoria del giudice Falcone e dei caduti della strage di Capaci. Sono sicuro, e ne sarei felice, che ci sarà anche modo di incontrare la professoressa Rosa Maria Dell’Aria, che mi auguro possa tornare quanto prima al suo lavoro a scuola, e gli studenti di quella sc...

Salvini : "Spero che la prof sospesa a Palermo torni a Scuola - vorrei incontrarla" : Alti i toni sul caso della docente sospesa per aver permesso agli studenti di paragonare le leggi razziali del 1938 al decreto sicurezza. L'ex presidente del Senato, Pietro Grasso, pubblica il filmato: "Gli studenti hanno mostrato acume"

Salvini : «La prof sospesa torni a Scuola. Voglio incontrarla». Studenti mobilitati : «Ritirare la sanzione» : Pietro Grasso (Leu) pubblica le immagini che hanno portato all’accusa della docente: «L’intelligenza degli Studenti spaventa Salvini». M5S attacca: «È censura». La replica: «Forzatura sciocca e fuori dal tempo paragonare il decreto sicurezza alle leggi razziali»

Palermo - la professoressa anti Salvini ora piange : 'Ho speso la vita per la Scuola' : "Mi sento amareggiata - afferma la professoressa - la mia vita è stata dedicata alla scuola". Ora a parlare è l'insegnante di italiano che, dopo aver sottoposto ai suoi alunni un compito che equiparava il decreto sicurezza alle leggi razziali, è stata sospesa dall'insegnamento per due settimane. Si tratta di un video e di qualche diapositiva, realizzato dalla prof, in cui il ministro dell'Interno viene equiparato al Duce. professoressa sospesa ...

Studenti paragonano Salvini a Mussolini - la prof sospesa : “La mia vita a servizio della Scuola” : Rosa Maria Dell'Aria, professoressa 63enne di Palermo, ha commentato la decisione della sua sospensione per due settimane perché non avrebbe vigilato su un lavoro fatto dai suoi alunni che avrebbero accostato Matteo Salvini a Benito Mussolini: "Sono molto amareggiata. Ho sempre lavorato in modo che i ragazzi sviluppino un loro pensiero critico, libero, che siano attenti ai fatti e che possano imparare a ragionare e a pensare".Continua a leggere

Ora la prof anti Salvini piange : "Ho speso la vita per la Scuola" : Francesca Bernasconi Parla la professoressa sospesa: "Allontanarmi dalla scuola è la ferita più grande" "Mi sento molto amareggiata: la mia è stata una vita dedicata alla scuola". A parlare è la professoressa di italiano, Rosa Maria Dell’Aria, sospesa dall'insegnamento per due settimane, dopo il compito dato agli alunni, che hanno paragonato il decreto sicurezza alle leggi razziali. Si tratta di un video e di qualche slide, nelle ...

La prof sospesa per il video su Salvini : «Allontanarmi dalla Scuola è la ferita più grande» : Rosa Maria Dell’Aria sospesa per un video realizzato dai suoi alunni di un classe di una scuola di Palermo, in cui si confrontavano le leggi razziali al decreto sicurezza

A Scuola un video degli studenti accosta Salvini al Duce - prof sospesa a Palermo : La docente è stata sospesa per due settimane dall’Ufficio scolastico provinciale per omesso controllo. L’avvocato a...

Studenti paragonano Matteo Salvini a Mussolini in una Scuola di Palermo - professoressa sospesa : In una scuola di Palermo una professoressa è stata sospesa per non aver vigilato sui suoi Studenti di quattordici anni che, durante la Giornata della memoria, hanno presentato un video in cui il leader della Lega Matteo Salvini e il suo decreto sicurezza venivano accostati e paragonati al Duce e le leggi razziali.Continua a leggere

Studenti paragonano Matteo Salvini al Duce in una Scuola di Palermo - professoressa sospesa : In una scuola di Palermo una professoressa è stata sospesa per non aver vigilato sui suoi Studenti di quattordici anni che, durante la Giornata della memoria, hanno presentato un video in cui il leader della Lega Matteo Salvini e il suo decreto sicurezza venivano accostati e paragonati al Duce e le leggi razziali.

Cartelli contro Salvini in Aula - lui : “Ognuno si diverte come può” e Mara Carfagna lo bacchetta : “Non siamo a Scuola” : Cartelli contro Salvini mostrati nell’Aula della Camera da parte di esponenti del Pd durante il question time. Un’azione dimostrativa messa in atto proprio mentre il ministro dell’Interno sta rispondendo a un’interrogazione sulla vicenda della rimozione di uno striscione contro di lui, in occasione di una sua visita a Brembate, due giorni fa. Mara Carfagna, che presiedeva la seduta, ha chiesto di rimuovere i Cartelli, ha fatto intervenire gli ...

Scontro Salvini-Carfagna : 'Ministro non siamo a Scuola' - leader del Carroccio ripreso : Nuovi scontri in Aula tra Salvini, volto simbolo del Carroccio, e alcuni deputati del Pd. Quest'ultimi avrebbero mostrato al ministro dell'interno dei cartelli atti all'offesa. Una vicenda che si è svolta durante il question time, mentre Salvini stava rispondendo su un'interrogazione a lui rivolta in merito alla rimozione di uno strisicione contro di lui. Su quest'ultimo era stato scritto un messaggio per il ministro dell'interno che riportava ...

Palermo - a Scuola un video accosta Salvini al Duce : sospesa una docente : All'istituto tecnico industriale Vittorio Emanuele III gli studenti associano nelle immagini le leggi razziali al decreto sicurezza. Polemica sui social, scatta la sanzione