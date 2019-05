Sciopero | a Roma adesione in Atac dell’11 | 7%

Sciopero MEZZI OGGI : CAOS TRENORD MILANO/ Atac Roma in tilt - ma la metro è aperta : SCIOPERO trasporti e MEZZI OGGI 17 maggio 2019: ko treni TRENORD-Trenitalia, bus, metro da MILANO a Napoli. Roma, traffico in tilt ma linee Atac attive

Sciopero treni 17 maggio 2019 : Milano - Roma e Napoli. Gli orari garantiti : Sciopero treni 17 maggio 2019: Milano, Roma e Napoli. Gli orari garantiti Sciopero treni a livello nazionale (Piemonte escluso) previsto per venerdì 17 maggio 2019, indetto dal sindacato USB Lavoro Privato, che interesserà il personale del Gruppo FSI, Socc. NTV e Trenord. I pendolari dovranno quindi prestare molta attenzione in questo giorno, aggiornandosi sui siti delle varie compagnie ferroviarie (Ferrovie dello Stato, Italo NTV e ...

Ex Province siciliane - De Luca : ´Da Roma nessuna apertura - non convocherò comizi elettorali e confermo Sciopero dei Sindaci´ : Messina, 20/04/2019: "Ieri ho formalizzato il mio netto rifiuto alla celebrazione delle elezioni dei componenti del consiglio della città metropolitana di Messina già programmate per il prossimo 30 ...

Sciopero clima - Greta Thunberg in piazza a Roma. "Lotteremo per anni" : E' arrivata a Roma Greta Thunberg per la manifestazione Fridays for Future. "Il nostro futuro è stato venduto, noi ragazzi vogliamo svegliare gli adulti" ha detto dal palco allestito n piazza del ...

Sciopero clima - Greta Thunberg in piazza a Roma : Oggi in piazza del Popolo a Roma la manifestazione Fridays for Future con Greta Thunberg . Ieri l'attivista ambientalista 16enne che ha inventato lo Sciopero del venerdì per il clima, ha incontrato al ...

Sciopero per clima - Greta a Roma venerdì : 13.07 Greta Thunberg, l'attivista svedese di 16 anni divenuta simbolo della lotta ai cambiamenti climatici, sarà a Roma venerdì prossimo per partecipare allo Sciopero per il clima a Piazza del Popolo. La ragazza ha annunciato si Instagram di essere sul "treno per il Parlamento europeo, il Senato italiano, il Vaticano e la Camera dei deputati durante le feste di Pasqua".In molti si sono attivati affinché la 16enne ambientalista possa essere ...

Sciopero oggi 12 aprile 2019 a Roma : treni e mezzi pubblici fermi : Sciopero oggi 12 aprile 2019 a Roma: treni e mezzi pubblici fermi Giornata di scioperi quella di oggi, 12 aprile 2019; riguarderanno in particolare il personale di trenitalia e Trenord. Probabilmente ci saranno dei disagi anche a Roma dove a mobilitarsi saranno i dipendenti di Tpl e consorziate. Sciopero oggi: disagi sulle linee ferroviarie Si fermano le locomotive di trenitalia; lo Sciopero proclamato dalle maggiori sigle sindacali ...

Sciopero 12-13 aprile 2019 : Milano - Roma - Bologna e Torino. Le fasce : Sciopero 12-13 aprile 2019: Milano, Roma, Bologna e Torino. Le fasce aprile 2019 è un mese ricco di scioperi, concentrati per la maggior parte nella metà del mese, in prossimità del weekend prima delle vacanze pasquali. Parlando di Sciopero, infatti, ci si focalizza soprattutto su venerdì 12 e sabato 13 aprile 2019. Non ci resta che andare a vedere quali sono le sigle sindacali e le categorie coinvolte e le fasce orarie in cui il servizio ...

Circolazione bus periferici a rischio domani : indetto Sciopero Roma Tpl : Roma – Venerdi’ 12 aprile linee di bus periferiche a rischio per lo sciopero di 24 ore indetto dal sindacato Usb tra i lavoratori della societa’ Roma Tpl. Tra i motivi della protesta figurano la mancata erogazione degli stipendi e delle ferie maturate. Il servizio sara’ comunque regolare fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20. L’agitazione non interessera’ la rete Atac. L'articolo Circolazione bus periferici a ...

Sciopero indetto da Roma Tpl : venerdì disagi per linee periferiche : Roma – Venerdi’ 12 aprile linee di bus periferiche a rischio per lo Sciopero di 24 ore indetto dal sindacato Usb tra i lavoratori della societa’ Roma Tpl. Tra i motivi della protesta figurano la mancata erogazione degli stipendi e delle ferie maturate. Il servizio sara’ comunque regolare fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20. L’agitazione non interessera’ la rete Atac. L'articolo Sciopero indetto da Roma Tpl: ...