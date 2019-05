Salvini attacca sui migranti | «Nessuno può darmi ordini | nemmeno Conte»

Formigli attacca Salvini : "Non sei mai mio ospite. Voglio sapere perché…" : Pina Francone Il conduttore di Piazzapulita lancia un messaggio di sfida al leader della Lega: "È l'unico programma italiano dove non mette piede" "Salvini c'ha le fanfare da tutte le parti, ma non ha messo piede qui da due anni. E lei mi viene a rompere le balle su Salvini? Sono due anni che non viene qua! È l'unico programma italiano dove non mette piede". Corrado Formigli si sfoga così, in diretta, discutendo animatamente con ...

CRISI DI GOVERNO - Salvini attacca Luigi Di Maio che risponde così : “Salvini è triste!” : I due leader di Lega e M5S si evitano ma si pungono molto, specialmente nelle ultime settimane il grillino sembra proprio aver cambiato atteggiamento. I due non si parlano, si evitano. Ma parlano molto e non si evitano affatto quando si tratta di attaccarsi. Senza esclusione di colpi. La campagna elettorale alimenta la tensione che … Continue reading CRISI DI GOVERNO, Salvini attacca Luigi Di Maio che risponde così: “Salvini è ...

Matteo Salvini - ottimismo in vista del voto : "Sia benedetto l'elemosiniere. Più ci attaccano - più vinciamo" : L'elemosiniere "sia benedetto". Nel momento in cui la Lega segnava un calo nei sondaggi ci ha pensato il cardinale che ha riattaccato la luce agli immigrati a dare involontariamente una mano a Matteo Salvini per recuperare qualche punto. Il Carroccio, nelle ultime rilevazione prima del black-out ele

Borsa di Milano - lo spread sale e sfiora i 290 punti base. Alan Friedman attacca Matteo Salvini : Apre in rialzo a 283 punti base lo spread tra Bund e Btp, con un rendimento del decennale del 2,76 per cento. Ieri 14 maggio aveva chiuso a 281 punti con un rendimento del 2,74%. Al momento sfiora addirittura i 290 punti base. Piazza Affari è l'unica tra le principali piazze europee ad aprire in ria

DiMartedì - Elsa Fornero attacca Matteo Salvini : "Spregiudicato e ignorante - dovremo sempre opporci" : Le pagelle di Elsa Fornero sul governo? Bocciatissimo Matteo Salvini, bocciato (ma con qualche spiraglio di speranza) il Movimento 5 Stelle. L'ex ministra del Welfare del governo Monti, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì su La7, pare avere ancora il dente avvelenato con il leader della Lega, che

Matteo Salvini attacca i tg - replica Enrico Mentana : 'Le sue critiche ci fanno un baffo' : "Francamente, con tutto il rispetto per il ministro dell’Interno, a noi fa un baffo una critica come questa": così ieri sera alle 20, in diretta, in apertura del telegiornale de La 7 di cui è direttore, Enrico Mentana ha risposto alla provocazione a distanza di Matteo Salvini che in campagna elettorale, in vista delle elezioni europee, è tornato a criticare chi fa informazione. Dopo le accese e ripetute polemiche su Fabio Fazio di cui è il ...

M5s - Di Battista provoca Salvini : “Nervosetto - su Siri Lega ha abbozzato. Se torna da Berlusconi? Auguri”. E attacca il Pd : provoca Matteo Salvini e la Lega, pur augurandosi che il governo duri ancora dopo le Europee per altri quattro anni. Ad attaccare il Carroccio è di nuovo Alessandro Di Battista, a margine della presentazione del libro “L’arma segreta della Francia in Africa” alla Città dell’altra economia. E ancora: “Il giorno della boutade sulle droghe Salvini sembra che se ne sia fatta una di canna vera. È un ...

Otto e Mezzo - Matteo Salvini attacca ancora Lilli Gruber : "Vi basta guardare questi due minuti" : ancora schermaglie tra Matteo Salvini e Lilli Gruber, con il ministro dell'Interno tornato alla carica dopo la tesissima puntata di Otto e Mezzo dello scorso 8 maggio. Il leader della Lega su Twitter ha rilanciato uno spezzone dello scontro in studio a La7, aggiungendo un commento provocatorio per l

"Parlano solo di fesserie" : Salvini attacca i tg - la replica (epica) di Mentana : Matteo Salvini ha attaccato Tg1, Tg5 e Tg di La7 perché "parlano solo di fesserie". In serata è arrivata la replica di...

Matteo Salvini attacca i tg ed Enrico Mentana risponde : "Ha scelto un nuovo obiettivo. Forse dovremmo parlare del concorso 'Vinci Salvini'?" : Dopo il battibecco e la finta tregua con Lilli Gruber e con Otto e Mezzo, si è riaccesa subito la "sfida" tra Matteo Salvini e La7.Il ministro dell'Interno, leader della Lega e vice-premier del governo Conte, infatti, ha attaccato i maggiori telegiornali nazionali, Tg1, Tg5 e Tg La7, durante un comizio che si è tenuto oggi pomeriggio a Legnano, paese in provincia di Milano.prosegui la letturaMatteo Salvini attacca i tg ed Enrico Mentana ...

Renzi attacca : “Ecco come Salvini ha usato i 49 milioni di euro” : Matteo Renzi torna di nuovo alla carica. In una intervista rilasciata a Repubblica, torna a picchiare duro Matteo Salvini, parlando anche del modo in cui, a suo avviso, sarebbero stati usati i “famosi” 49 milioni di euro. “Da decenni chi sta al Viminale tranquillizza gli italiani, oggi il ministro dell’interno spende soldi della Lega su Facebook per pubblicizzare su target di minorenni video che sono finalizzati a inquietare ...

Che tempo che fa - Salvini : “Fazio? Lo vorrei in onda anche a Natale. Più mi attacca più gli italiani votano Lega” : “Ma figurati… Più mi attacca Fazio con il Rolex al polso più gli italiani capiscono. Ho tanti problemi di cui occuparmi che sicuramente non è quello che va in onda su Rai Uno il lunedì sera che mi toglie il sonno”. Il ministro dell’interno Matteo Salvini a Zingonia ha dato il primo colpo di ruspa allo stabile sgomberato nella periferia di Bergamo. Media & Regime | Di F. Q.. ...

Salvini : elemosiniere attacca luce a 300 abusivi - italiani che pagano sono fessi? : Roma – “elemosiniere attacca la luce a 300 occupanti abusivi? Ma allora tutti gli italiani che pagano bollette, mutui, stanno in case popolari sono fessi?”. Lo dice Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell’Interno a Radio 24. L'articolo Salvini: elemosiniere attacca luce a 300 abusivi, italiani che pagano sono fessi? proviene da RomaDailyNews.

Elemosiniere del Papa riattacca la luce a un palazzo occupato. Critiche da Salvini : L'Elemosiniere del Papa, il cardinale Konrad Krajewski, ha tolto i sigilli al contatore della luce di un palazzo occupato da 450 persone in Via Santa Croce in Gerusalemme a Roma. Il porporato si è calato nella centralina elettrica per ripristinare l'erogazione della corrente elettrica che era stata staccata per morosità. Il vicepremier, Matteo Salvini, ha fortemente criticato il gesto dell'Elemosiniere: "Sto raccogliendo ...