Il nuovo Splinter Cell non arriverà molto presto

(Di venerdì 17 maggio 2019) I numerosi fan distanno aspettando da anni uncapitolo dell'amata serie ma, a quanto pare, sembra che l'attesa per ungioco si prolungherà ancora.Ultimamente, si è parlato di un eventualegioco: uno dei creative director di Ubisoft ha condiviso pochi giorni fa un tweet in cui affermava di essere al lavoro sul prossimo, ma il tutto sarebbe poi risultato uno scherzo dello sviluppatore.Ora, però, sembra arrivare una conferma del fatto che ilcapitolo si farà attendere. Jason Schreier di Kotaku, infatti, dopo aver parlato con membri di Ubisoft ha affermato che non dovremmo aspettarci il prossimo, come segnalato su ResetEra.Leggi altro...

