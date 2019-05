Guardiola | «Non andrò alla Juventus | resto al City»

Guardiola conferma : “non vado alla Juve” : La Juventus ha comunicato l’addio con l’allenatore Massimiliano Allegri, una notizia nell’aria ma che oggi ha trovato l’ufficialità. Adesso è partito il toto-allenatore, il tecnico del City Pepe Guardiola si tira subito fuori dalla corsa, sarò ancora all’Etihad Stadium. “Non andro’ alla Juve o in Italia, ho ancora due anni di contratto e non mi muovero’ – taglia corto Guardiola – ...

Guardiola conferma «Non mi sposterò a Torino» : Le notizie volano. E la notizia dell’esonero di Allegri alla Juventus è arrivata anche alla conferenza stampa del Manchester City, dove Pep Guardiola ha dovuto rispondere delle voci che lo vorrebbero come successore sulla panchina bianconera «Non mi sposterò a Torino» Il tecnico ha annunciato che sarà alla guida del City anche la prossima stagione. «Quante volte lo devo dire? Non mi sposterò a Torino, in Italia, questa estate. Sono ...

Pistocchi duro : “Guardiola in Italia? Non si troverebbe bene se sapesse che qui le regole non sono uguali per tutti” : Pistocchi avvisa Guardiola: “Ecco perchè in Italia non starebbe bene” Pistocchi Juventus Guardiola| Il giornalista Maurizio Pistocchi, commenta tramite il suo profilo Twitter la vittoria della Premier League da parte del Manchester City di Guardiola e l’eventuale approdo del tecnico in Italia. Queste le dichiarazioni di Maurizio Pistocchi “Mi piacerebbe da morire vedere Guardiola in Italia, confrontarsi con un calcio complesso ...

Guardiola Juventus - difficile ma non impossibile : le ultime sul post Allegri : Guardiola Juventus – Il rebus su chi sarà il prossimo allenatore della Juventus(a patto che con Massimiliano Allegri, come sembra, sarà davvero addio) va avanti e ogni giorno che passa la lista dei candidati alla panchina bianconera si allunga. Un nome che ci sentiamo di poter depennare è quello di Antonio Conte. Decisivo il “no” del presidente […] More

Manchester City - Guardiola : 'Premier a un passo - è un sogno. Non lo avrei immaginato' : Soltanto una vittoria divide il Manchester City di Pep Guardiola dal conquistare la sua seconda Premier League consecutiva. Impegnati sul campo del Brighton nell'ultima giornata, vincendo domenica 12 ...

Manchester City - Guardiola urla 'Non tirare!'. Kompany non lo ascolta e fa gol : Di sicuro è l'eroe della giornata. A questo punto, con la vittoria del titolo a un passo, potrebbe diventare anche quello della stagione. L'uomo che ha consegnato una buona fetta di Premier al ...

Premier - Guardiola : “Il ko in Champions non condizionerà il Liverpool” : Le parole di Pep Guardiola nella conferenza di presentazione del match di Premier League contro il Leicester, penultimo atto del duello con il Liverpool: “E’ stata una bellissima partita, mi sono divertito. Il Liverpool è stato straordinario e non si farà condizionare dallla sconfitta. Ha lottato tanto in questa stagione, col Newcastle non avrà una gara facile come non l’avremo noi col Leicester. Messi ha fatto la ...

Noel Gallagher : «Non permetterò mai a Guardiola di andare alla Juve» : Nonostante le numerose conferme di Allegri sulla sua permanenza alla Juve, si sono sentiti i nomi di sui suoi possibili successori, tra questi anche quello di Pep Guardiola. Questa possibilità ha spaventato il cantante Noel Gallagher, grande tifoso del City che a RTL 102,5 ha lanciato un avvertimento ai bianconeri. “Guardiola alla Juventus? Non accadrà mai, io non lo permetterò. Guardiola è un grande, un grande allenatore e una persona ...

Guardiola alla Juventus? Noel Gallagher contrario - l’ex leader degli Oasis sicuro : “non lo permetterò” : Noel Gallagher e la passione per il calcio e per il Manchester City: il commento dell’ex leader degli Oasis lascia senza parole “Le voci che vogliono Guardiola alla Juventus? Non accadrà mai, io non lo permetterò…. Guardiola è un grande, un grande allenatore e una persona brava e simpatica e un ragazzo fantastico“. Così Noel Gallagher, ex leader del gruppo inglese Oasis assieme al fratello Liam, ha parlato di calcio ...

Mourinho punge : "Klopp? Non vince mai ma è ancora lì. Su Guardiola..." : Marco Gentile José Mourinho ha analizzato i risultati ottenuti da due colleghi come Guardiola e Klopp: "A Pep comprano sempre tutti i giocatori che vuole, mentre Jurgen non vince ma il club lo supporta sempre" La stagione 2018-2019 sta per volgere al termine e nella prossima vedremo ancora in panchina José Mourinho, esonerato a dicembre dal Manchester United. Il tecnico portoghese ha già affermato come non allenerà in Premier League, ...

Mourinho contro tutti : “Klopp non vince mai nulla” - staffilate anche per Guardiola : Josè Mourinho non le ha mandate a dire a Klopp e Guardiola, dimostrando ancora una volta di non essere propriamente simpatico dal punto di vista dei colleghi Josè Mourinho durante il suo periodo di astinenza da panchina, si sta scatenando nel ruolo di opinionista tv. Ai microfoni di BeinSport ha infatti detto la sua in merito ad alcuni illustri colleghi, facendo come sempre molto discutere. “La mia filosofia dipende dalla situazione. Per ...

Juventus - Agnelli non molla Allegri e intanto flirta con Guardiola : Il futuro di Max Allegri non è per nulla scontato, al netto delle dichiarazioni rassicuranti degli ultimi giorni. Ci sono motivazioni da pesare a fine stagione e un progetto tecnico da ridisegnare, ma ...

Manchester City-Tottenham 1-0 - Foden fa esultare Guardiola - che stavolta non deve strozzarsi l’urlo in gola [FOTO] : 1/16 AFP/LaPresse ...

City-Tottenham - Guardiola : "Non sono venuto qui per vincere la Champions...". Pochettino : "Possiamo farcela" : Guardiola è probabilmente il migliore o uno dei migliori allenatori al mondo, che ha già vinto 24, 25 o 26 titoli. Lo conosco bene dai tempi di Barcellona". Non ci sarà Harry Kane: E' molto difficile ...