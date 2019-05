Europee in Francia | nei sondaggi Le Pen batte Macron | sovranisti al 23 | 5 En Marche al

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2019) Lei promette un “exploit storico”, un successo che non aveva visto alle presidenziali, quando lui l’aveva sconfitta al secondo turno. Ma Marine Le Pen è convinta che il vento sia cambiato. La leader del Rassemblement National – ex Front National – lancia un appello ai francesi affinché infliggano una “pesante sconfitta elettorale” a Emmanuel. Perché la battaglia tra i due, in un duello al fotofinish, per la prima volta è sostenuta dai, che intravedono il sorpasso della formazione sovranista sul partito europeista. Secondo l’ultima rilevazione realizzata da Ifop-Fiducial per Paris-Match, CNews e Sud Radio, il partito di Le Pen incasserebbe un risultato record, passando in testa con il 23,5% delle preferenze contro il 22,5% della lista Renaissance/La République En. Lontanissimi dietro, al 14%, Les Républicains guidati ...

