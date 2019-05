Classifica Moto2 Mondiale 2019 : graduatoria - punti e distacchi. Lorenzo Baldassarri allunga a +17 su Thomas Luthi! : Di seguito la Classifica del Mondiale Moto2 dopo quattro prove. Classifica GENERALE Mondiale Moto2 2019 1 Lorenzo Baldassarri Kalex ITA 75 2 Thomas LUTHI Kalex SWI 58 3 Marcel SCHROTTER Kalex GER 48 4 Jorge NAVARRO Speed Up SPA 44 5 Remy GARDNER Kalex AUS 38 6 Alex MARQUEZ Kalex SPA 36 7 Luca MARINI Kalex ITA 35 8 Augusto FERNANDEZ Kalex SPA 27 9 Enea BASTIANINI Kalex ITA 26 10 Brad BINDER KTM RSA 25 11 Iker LECUONA KTM SPA 19 12 Sam LOWES Kalex ...

Moto2 - Jerez : Baldassarri vince e allunga in Classifica : Jerez - Lorenzo Baldassarri si lascia alle spalle il passo falso di Austin e conquista la terza vittoria stagionale, in quattro gare, trionfando nella classe Moto2 del Gp di Spagna . L'italiano del ...

Moto2 Spagna - Baldassarri trionfa e allunga in Classifica : Lorenzo Baldassarri vince il GP di Spagna e centra il terzo successo stagionale in Moto2, riscattando la caduta di Austin e piazzando un allungo importante in vetta al mondiale . Il marchigiano ha ...