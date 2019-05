Addio Mediaset Premium

davidemaggio

(Di venerdì 17 maggio 2019)La fine era nell’aria ed è ormai questione di giorni. Il 30 maggio l’offertacesserà di esistere sul digitale terrestre chiudendo una vera e propria era per il gruppo guidato da Piersilvio Berlusconi. Era il 2005 quandosi lanciava nel business pay, forte di una proposta innovativa, legata alla possibilità di acquistare contenuti in maniera flessibile tramite schede prepagate. Una buona intuizione che ben presto ha lasciato spazio ai canonici abbonamenti, necessari per rendere sostenibili i costi fissi ed ingenti del calcio. Eppure, come Netflix insegna, sulla via della flessibilità si poteva insistere senza però incaponirsi sulla pay per view del singolo evento. La concorrenza di Skyha dovuto fare i conti con la roboante concorrenza di Sky. Gli uomini di Murdoch hanno avuto dalla loro una expertise internazionale e massicce ...

