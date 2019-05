Straripante lo Xiaomi Mi MIX 4? Sicuramente | ma così è troppo

optimaitalia

(Di giovedì 16 maggio 2019) Sono emerse nuove indiscrezioni sul conto delloMi MIX 4, il top di gamma per eccellenza del brand cinese, alla cui presentazione mancano ancora diversi mesi (in genere la nuova generazione vede la luce in autunno). Come riportato da Mukul Sharma di 'SlashLeaks', le specifiche che si segnalano negli ultimi rumors appaiono alquanto esagerate, tanto da indurci a pensare possano essere state appositamente gonfiate, e quindi non corrispondere al vero.Lo schermo si dice adotterà la tecnologia AMOLED con risoluzione 2K e frequenza di refresh di 120GHz (non si conosce la diagonale, che dovrebbe superare i 6 pollici), mentre il device sarà spinto dal processore Snapdragon 855. Tenetevi forte, che il bello viene adesso: si legge di 16GB di RAM, 1TB di memoria interna di tipo UFS 3.1 (uno standard al momento inesistente) ed una fotocamera posteriore da 64MP. Presente sulloMi ...

OptiMagazine : Straripante lo #XiaomiMiMIX4? Sicuramente, ma così è troppo -