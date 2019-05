Milano | fuga di gas asilo Scalabrini 182 bimbi e maestre in strada | 16 intossicati

Milano - presunta fuga di gas in una scuola materna : evacuati 160 bambini : Una scuola materna è stata evacuata, a Milano, a causa di una presunta fuga di gas che si è verificata a metà mattinata. Ne ha dato notizia il 118, che ha precisato che nessuno dei 160 bambini presenti (accompagnati fuori dall’istituto da una ventina di adulti tra insegnanti e altro personale) ha avuto bisogno di andare al pronto soccorso anche se 14 minori e due insegnanti sono stati valutati sul posto per “sintomi alle vie ...

Milano - donna uccisa in casa con una coltellata : fermato il figlio 21enne dopo un tentativo di fuga : È stato rintracciato dai carabinieri a Cinisello Balsamo il figlio di Lucia Benedetto, la donna di 50 anni trovata morta in casa sua con almeno una ferita da taglio alla gola, ieri sera a...

Pelonzi : Raggi intervenga per impedire fuga Wind verso Milano : Roma – “La sindaca Raggi intervenga per scongiurare l’ennesima fuga da Roma di una grande azienda. Dopo i grandi gruppi finanziari e della comunicazione, ora e’ la volta di Wind che intende trasferire parte del proprio asset a Milano. Il Campidoglio non sia ancora una volta spettatore passivo e svolga il proprio ruolo per scongiurare lo spostamento nel capoluogo lombardo del settore Finance di Wind. Il trasloco ...

Rapina Unicredit Milano/ Video - Cercasi donna con il caschetto in fuga da giugno : Una Rapina eseguita in un istituto Unicredit a Milano poi la fuga: una misteriosa donna con il caschetto non si trova dallo scorso giugno

DIRETTA Milano SANREMO 2019/ Streaming video e tv : fuga a 8' - tira la UAE di Gaviria : DIRETTA MILANO SANREMO 2019 Streaming video e tv: percorso e orari, favoriti e vincitore della classica di ciclismo. Nibali detentore, oggi 23 marzo,.

Milano-Sanremo 2019 - in fuga quattro ciclisti col diabete : la bella storia della Novo Nordisk con Peron e Poli : Alla Milano-Sanremo è partita la fuga della prima ora, dieci uomini sono riusciti a sganciarsi poco dopo essere usciti dal centro del capoluogo meneghino e dopo una decina di chilometri vantavano già quattro minuti di vantaggio. La notizia non è ovviamente questa visto che un attacco subito dopo il via era scontato ma va sottolineato che tra i battistrada ci sono ben quattro atleti della Novo Nordisk, team danese composto esclusivamente da ...

Autobus dato alle fiamme a Milano : il video della fuga degli studenti - Sky TG24 - : L'Autobus è in movimento, per salvarsi non resta che saltare giù. E' quello che fanno i ragazzini a bordo del mezzo sequestrato e poi dato alle fiamme dall'autista. Gli alunni della scuola media ...

