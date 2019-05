quotidianodiragusa

(Di giovedì 16 maggio 2019) Un violento temporale ha colpito alcune zone della città della Contea ed una tromba d'aria ha spazzato le c.de Piano Ceci e Scardacucco

quotidianodirg : Maltempo, si contano i danni a Modica - TerlizziGerardo : RT @tg2rai: #Maltempo, si contano i danni in #EmiliaRomagna. I livelli dei fiumi mai così alti in 30 anni. Freddo e pioggia continuano. A #… - CarloBi85609759 : RT @tg2rai: #Maltempo, si contano i danni in #EmiliaRomagna. I livelli dei fiumi mai così alti in 30 anni. Freddo e pioggia continuano. A #… -