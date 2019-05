Influenza | verso il vaccino universale | l’anticorpo si chiama “FluA-20” e sfrutta una

meteoweb.eu

(Di giovedì 16 maggio 2019) L’sembra avere i giorni contanti secondo i dati incoraggianti di una ricerca che dice di aver trovato il tallone d’Achille del virusle: è un anticorpo umano che neutralizza una delle armi con cui il virus inganna le cellule per invaderle. Sperimentato nei topi, è riuscito a prevenire l’infezione di quattro ceppi del virus che aggrediscono comunemente l’uomo, un risultato considerato un passo importanteilinseguito da decenni. La scoperta pubblicata sulla rivista “Cell“, è finanziata dai National Institutes of Health (NIH) degli Stati Uniti, attral’Istituto Nazionale per le Allergie e le Malattie infettive (NIAID). La ricerca è stata condotta dalla Vanderbilt University, con il gruppo di James E. Crowe, e dall’Istituto Scripps, con Ian A. Wilson. I ricercatori hanno isolato ...

