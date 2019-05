Google presenta Translatotron | un modello di traduzione speech-to-speech

Android Q : le novità presentate al Google I/O : ... 2019-05-09T06:41:27+00:00 da Francesco Marino Francesco Marino Giornalista esperto di tecnologia, da oltre 20 anni si occupa di innovazione, mondo digitale, hardware, software e social. È stato ...

Le 8 novità più importanti presentate ieri da Google : A cominciare dai nuovi e più economici smartphone Pixel 3a e dal nuovo Assistente Google, molto più veloce

Google : presentati i nuovi Pixel 3a - la tecnologia di Big G ad un prezzo alla portata di tutti [GALLERY] : Nel corso della conferenza I/O 2019, Google ha lanciato due nuovi smartphone: Pixel 3a e Pixel 3a XL versioni più economiche dei fratelli maggiori lanciati nel 2018. Il design è quello tipico della serie Pixel con una scocca a due toni, le colorazioni disponibili tre: nero, bianco e viola tenue. Le batterie sono da 3000 mAh per il 3a e da 3700 mAh per il fratello maggiore 3a XL, con una carica rapida che promette 30 ore con una singola ricarica ...

Smartphone - Google presenta Pixel 3a e va all'attacco della fascia media : Google alza ufficialmente il sipario sui nuovi Pixel 3a e 3a XL. L'azienda di Mountain View ha sfruttato la vetrina della Conferenza d'apertura della I/O 2019, l'evento durante il quale vengono ...

Google Pixel 3a - presentati i nuovi smartphone low cost di Big G : ... come sull'intera gamma Pixel, è disponibile la funzione di realtà aumentata in Google Maps che consente quando si è in giro per la città di vedere le indicazioni a piedi sovrapposte al mondo reale e ...

Google Pixel 3a e Pixel 3a XL la presentazione stasera : stasera verrà ufficialmente svelato il nuovo prodotto di Gamma Media dei Device di Google, i nuovi Pixel 3a e Pixel 3a XL. L’Evento – strategicamente molto importante per Google, avviene contemporaneamente ala conferenza annuale Google I/O dedicata agli sviluppatori Android. Alcune specifiche trapelate parlano dell’assenza del Notch, per un display graficamente tradizionale, ma comunque con caratteristiche che garantiscono ...

Google Cloud : le novità in arrivo presentate al Next di Aprile.

Google ha annunciato il miglioramento del dashboard delle app Documenti, Fogli e Presentazioni con l'aggiunta della cronologia di condivisione e l'analisi dei commenti

Dropbox Business permette ora di creare, modificare e collaborare a Documenti, Fogli e Presentazioni Google senza abbandonare la piattaforma cloud.

È stata annunciata oggi una nuova possibilità per arricchire i progetti creati su web con Presentazioni Google, "concorrente" di Microsoft PowerPoint

Google presenta Stadia come nuova piattaforma per il gaming : La vera novità di questa ultima 33esima edizione della Game Developers Conference 2019 (GDC) tenuta al Moscone Center di San Francisco è stata la presentazione di Stadia, cioè il servizio di gaming in streaming di Google che ricorda a grandi linee il PlayStation Now della PS4. Si tratta di una piattaforma software e non di una console che attraverso Chrome permetterà a tutti in una manciata di secondi di accedere, grazie al link Play ...

Palermo : presentato il progetto 'Vivi Internet - al meglio' realizzato da Google : "Telefono Azzurro garantisce ascolto a tutti i bambini e gli adolescenti da più 30 anni, con una particolare attenzione al mondo del digitale " afferma Salvatore Ciro Conte , referente del Settore ...

Come ha reagito Phil Spencer alla presentazione di Google Stadia? : Nella giornata di ieri Google ha svelato al mondo Stadia, la sua piattaforma pensata per il gaming in streaming che punta a rivoluzionare l'intero settore. Il boss di Xbox Phil Spencer ha riconosciuto la grandezza del progetto ma ha precisato che anche Xbox andrà alla grande nel prossimo E3.Ecco le dichiarazioni di Spencer, riportate da Windows Central:"Abbiamo appena visto l'annuncio di Stadia da parte di Google qui alla GDC. Questo annuncio è ...

Google ha presentato Stadia - una nuova piattaforma di videogiochi : Google ha presentato Stadia, una nuova piattaforma per videogiochi. Non si sa ancora moltissimo di questa piattaforma, salvo che i giochi saranno disponibili in streaming e che quindi si potrà giocare su qualsiasi dispositivo. Google ha presentato anche un controller,