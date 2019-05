Generali | nel primo trimestre utile netto a 744 mln

Banca Generali : nel primo trimestre utile netto a 66 - 6 milioni : MILANO - Il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali, che si e' riunito sotto la presidenza di Giancarlo Fancel, ha approvato i risultati

Generali vuole rafforzare la propria posizione nel risparmio gestito. Ma come? : Ha comunque precisato che nel vecchio Continente ci sono 4.000 piccole e medie società di assicurazioni, e che il mondo sta diventando sempre più complicato affinchè una piccola compagnia di ...

Generali - Donnet apre ad acquisizioni in UE nel settore dell'asset management : Il Gruppo Generali non prevede altre dismissioni e si concentra sul suo core business, ma non esclude neanche acquisizioni nei settori più redditizi . Lo ha confermato l'Amministratore delegato del ...

Nella war room coi Generali di Sarraj : “Conquisteremo i territori di Haftar” : «L’ordine è chiaro, il Governo di accordo nazionale deve avere il controllo di tutta la Libia, Bengasi compresa». Il colonnello Mohammed Qannouno, lo ripete come un mantra, prima in arabo e poi in inglese. È lui la voce della «war room» delle forze armate fedeli a Fayez al Sarraj, cabina di regia dell’operazione «Vulcano di rabbia» contro le milizi...

Banca Generali - nel trimestre raccolta netta supera 1 - 4 milioni di euro : Positiva la raccolta di marzo per Banca Generali , per 536 milioni di euro con un'accelerazione rispetto ai mesi precedenti in termini di volumi e con ritorno di interesse per i prodotti di risparmio ...

Generali - Steven Zuanella nominato Group Chief Digital Officer : Steven Zuanella è il nuovo Group Chief Digital Officer di Generali , con effetto dal 1 aprile 2019. E' quanto rende noto il Gruppo in un comunicato dove si legge che Steven Zuanella, che riporterà ...

Generali Italia nella Top 10 dei brand italiani di maggiore valore : ... l'edizione Italiana della classifica brandZ TOP100 Global Ranking che ogni anno riconosce i marchi di maggior successo nel mondo attribuendo loro un valore economico ottenuto attraverso la ...