Emily Bett Rickards torna in Arrow 8? Una dura battaglia attende Oliver e The Monitor

optimaitalia

(Di giovedì 16 maggio 2019) Novità importanti in arrivo dagli USA su8. L'ultima stagione della serie andrà in onda tra il 2019 e il 2020 e sarà composta da soli dieci episodi in cui la grande edie Theandrà in scena chiudendo il cerchio sul protagonista. I fan sono pronti con i fazzoletti in mano in attesa di quella che potrebbe essere la morte annunciata dima la novità importante potrebbe essere il ritorno diovvero l'amata Felicity Smoak.Proprio nel finale della settima stagione l'abbiamo vista andare via per quello che sembra essere il suo "giusto finale" ma proprio il presidente della CW Mark Pedowitz oggi ai giornalisti ha rivelato di aver lasciato la porta leggermente socchiusa per il suo ritorno:"è stata fantastica nello show e crediamo che Beth Schwartz abbia fatto un ottimo lavoro nel completare la trama di Felicity. Se Beth ...

AllegraDavide : RT @dituttounpop: #Upfront2019 #TheCW: - Il presidente si dice disponibile a un ritorno di Emily Bett Rickards nell'ultima stagione di #Arr… - dituttounpop : #Upfront2019 #TheCW: - Il presidente si dice disponibile a un ritorno di Emily Bett Rickards nell'ultima stagione d… - omelette73 : #Arrow: Emily Bett Rickards tornerà per il finale di serie? ... ... ... Secondo Mark Pedowitz, il presidente di Th… -