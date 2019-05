Verso l’Infinito… e oltre | testa a testa nello sprint finale | Tucker vince lanciandosi di

sportfair

(Di martedì 14 maggio 2019) Il volo diperre la gara dei 400 metri ad ostacoli diventa virale Davvero incredibile quanto accaduto durante una gara dei 400 metri ad ostacoli del campionato di atletica leggera della Southeastern Conference. Infinite, ostacolista americano, dopo aver dominato quasi tutta la gara in Arkansas si è visto rimontare dal compagno di squadra Grant., però, voleva trionfare a tutti i costi, tanto da essere disposto a qualsiasi cosa. L’ostacolista è così diventato famosissimo grazie ad un video diventato virale sui social per il gesto compiuto a pochissimi metri dal traguardo:, preoccupato di nonre la gara, si è letteralmente tuffato per avere la meglio sul suo compagno. Una davvero scena esilarante. He went full Superman! @aggietrk‘s Infinitegoes ALL OUT for the gold. #SCtop10 pic.twitter.com/gEr05kdPd9 — SEC Network ...

