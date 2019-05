Tangenti in Lombardia, Fontana interrogato dai pm: "Ho chiarito tutto"

(Di lunedì 13 maggio 2019)indai pm: "Ho" Il presidente della Regione è indagato nell’ambito dell’inchiesta della Dda di Milano su un vasto sistema corruttivo in, che ha portato a 43 misure cautelari. È accusato di abuso di ufficio per una nomina in Regione di un suo ex socio di studio legaleProsegui la lettura, vedi altri post, foto e video...