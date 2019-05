Repubblica | Ancelotti fa esperimenti con il suo Napoli

Repubblica Napoli commenta le verità di Ancelotti : Antonio Corbo su Repubblica Napoli pone l’accento sull’allenatore del Napoli e sulle sue verità. Una risposta al clima di tensione e di critica che è sfociato ieri con l’ennesimo striscione contro De Laurentiis e Ancelotti. Il giornalista parla di colpe del mister nel mercato invernale che con Giuntoli lascia andare frettolosamente giocatori come Hamsik e Rog. È il primo allenatore in aperta sintonia con il presidente, non se ...

Repubblica : il Napoli di Ancelotti sta diventando il Napoli delle incertezze : Marco Azzi su Repubblica scrive che nella serata in cui il Napoli merita i fischi al San Paolo per il disastroso epilogo della partita contro l’Atalanta, emerge una riflessione interessante “Sta prendendo corpo la sensazione che Ancelotti sia inflessibile con chi sbaglia, come suggeriscono pure le tre bocciature di fila per Mario Rui ( stavolta sostituito da Malcuit, con Hysaj a sinistra) dopo il flop a Londra. Nessuno ha più il ...