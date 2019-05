Reno | lo smartphone che mancava

vanityfair

(Di lunedì 13 maggio 2019) Cambiare le regole del gioco si può, soprattutto se poi il gioco diventa più divertente. E’ questo in sintesi l’elemento distintivo del nuovoOPPO, un dispositivo che vuole rompere gli schemi del passato per offrire un’esperienza d’uso nuova, potente e accessibile. Il prodotto dell’azienda cinese, da poco arrivato sul mercato, ha subito catalizzato l’attenzione per una serie di elementi distintivi, soprattutto legati al design.infatti è uno dei primial mondo a consentire una esperienza “full vision”, ovvero senza interruzioni. Il suo schermo panoramico da 6,4 pollici è infatti privo di qualsiasi disturbo: niente tacche, nessun buco, solo un brillante display Oled perfetto per godere al meglio qualsiasi contenuto multimediale. Per ottenere questo risultato OPPO ha introdotto una geniale soluzione tecnica che ha permesso di nascondere la fotocamera ...

pcexpander : Recensione Oppo Reno: un piccolo gioiello costruttivo, peccato solo per il prezzo #pcexpander #cybernews… - andrea______182 : RT @oppomobileit: OPPO Reno è finalmente disponibile: scopri la rivoluzionaria fotocamera selfie a scomparsa, l'ampio schermo panoramico e… - mondomobileweb : Oppo Reno, Huawei P Smart Z, Honor 20 Lite e altri smartphone in arrivo nei negozi Wind -